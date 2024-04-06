İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir\'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile İstanbul ilçelerinde seçim kazanan 26 CHP'li belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayının da olduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra beraberindekilerle Misak'ı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı en değerli mirasımız İstanbul'u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım.
Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek, kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız.
Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."
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