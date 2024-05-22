İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin Temelini Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin Temelini Attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi\'nin Temelini Attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temelini attı. Merkezde Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Yuvamız İstanbul ve İBB Kadın gibi birimler yer alacak. İmamoğlu, her projede çocuklar, kadınlar ve gençlerin olduğunu belirterek, çok yönlü bir belediyecilik gayretleri olduğunu söyledi.

22.05.2024 18:39  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temelini attı. 280 milyon liraya mal olacak merkezde "Alzheimer Gündüz Yaşam Evi", "Yuvamız İstanbul" ve "İBB Kadın" gibi birimlerin olacağını belirten İmamoğlu, "Her projemizde mutlaka çocuklarımız da var, kadınlar var, gençler var. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen, çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var" dedi.

Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan İmamoğlu, yeni yatırımlar ve icraatlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Sizleri daha iyi hizmetlerle buluşturmak için her konuda adım atmaya devam ediyoruz. Burada tek amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu amaçla çok yönlü belediyeciliği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen, çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var" dedi.

"Çok çalışmanın şart olduğunun farkındayız"

İstanbul için çok fazla çalışmanın mecburiyet olduğunu bildiklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"16 milyona hizmet ediyoruz dolayısıyla sizleri layıkıyla temsil etmek, insanlarımıza daha çok hizmeti sunmak için çok çalışmanın şart olduğunun farkındayız. ve tempomuz yüksek olacak, göreceksiniz. Sizleri açılışlara, temel atma törenlerine, hizmetlerimizle buluşturmaya sıklıkla davet edeceğiz. Siz gelmekten yorulur musunuz bilmiyorum ama biz çalışmaktan yorulmayacağız. Tempomuz yüksek olacak. Tempomuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızın hizmetkarı olduğumuzun farkında olacağız. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, milletimize hizmetin hakkını vermiş oluruz. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, İstanbul'umuz gelişmeye devam edecek. O bakımdan yeni yatırımlarla her daim tam yol ileri demeye devam edeceğiz."

"Projenin bütçesi 208 milyon lira"

Partizanlık yapmadan, hiçbir vatandaşı ayırt etmeden, özellikle yaş almış büyüklere hizmeti önceleyerek, onlara vefa borcunu ödeyen bir nesil olma gayretiyle hizmet sunmaya devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 280 milyon liralık bütçesi olan bu projemizde 'Alzheimer Gündüz Yaşam Evi', 'Yuvamız İstanbul', 'İBB Kadın' ve otoparkımız olacak. Burada 'alzheimer'ın dönemin önemli bir problemi olduğunu biliyoruz. Burada destek alan hastalarımız ve yakınlarımızı, özellikle nitelikli insanlarla, nitelik hekimlerle, uzmanlarla burada buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii bu yönüyle hem aileleri daha huzurlu hem de alzheimer hastası olan hemşehrilerimize de iyi hizmet etme gayreti içinde olacağız. Burada bir de kreşimizin olması, elbette beni çok mutlu ediyor. İstanbul'a her kazandırdığımız yeni bir Yuvamız İstanbul'un, İstanbul'un geleceğinin ve ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunun farkındayız. Çocuklarımız için ne yapsak az. Bunların devamını da yapacağız. Göreceksiniz 100-150 demeden, yüzlerce 'Yuvamız' markasını sizlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız"

"Her projemizde mutlaka çocuklarımız, kadınlar, gençler var"

Yakında bulunan okuldan çıkan öğrencilerin de temel atma törenini izlediğini gören İmamoğlu, "Çocuklar, afişlerle bizi karşıladınız. Helal olsun size. Okulumuzun çocukları dayanamadı aşağıya indiler. Onları yanaklarından öpüyorum. Her projemizde mutlaka çocuklarımız da var, kadınlar var, gençler var. İnşallah o çocuklarımızın her daim hakkını vereceğim, hakkını vermekle onur duyacağım bir duygu var. O da ne biliyor musunuz? Bana 'Ekrem Abi' diyorlar ya; gerisi boş. Bana o yetiyor. 'Başkanım' lafının çok ötesinde bir duygu bu. O bakımdan buradaki kadın birimimizi de önemsiyoruz. Mahalle ölçeğinde hayata geçirdiğimiz, 'İBB Kadın Merkezi', kadınların çok yönlü taleplerini de karşılayacak, sorunlarına çözüm olacak merkezler haline gelecek. Bu çok fonksiyonlu alanlar, İstanbul'un her mahallesine yayılsın istiyoruz. İçinde birçok fonksiyonu barındıran bu güzel tesisimiz, şimdiden İstanbul'umuza hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin. İstanbul, 'Yeni yatırımlarla tam yol ileri' demeye, güzelleşmeye, hayatı güzelleştirmeye devam edecek"

Konuşmaların ardından butonlara basılarak, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temeline ilk harç döküldü.

Törene, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Maltepe, Çınar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin Temelini Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:24:21. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin Temelini Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement