(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temelini attı. 280 milyon liraya mal olacak merkezde "Alzheimer Gündüz Yaşam Evi", "Yuvamız İstanbul" ve "İBB Kadın" gibi birimlerin olacağını belirten İmamoğlu, "Her projemizde mutlaka çocuklarımız da var, kadınlar var, gençler var. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen, çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var" dedi.

Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan İmamoğlu, yeni yatırımlar ve icraatlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Sizleri daha iyi hizmetlerle buluşturmak için her konuda adım atmaya devam ediyoruz. Burada tek amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu amaçla çok yönlü belediyeciliği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen, çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var" dedi.

"Çok çalışmanın şart olduğunun farkındayız"

İstanbul için çok fazla çalışmanın mecburiyet olduğunu bildiklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"16 milyona hizmet ediyoruz dolayısıyla sizleri layıkıyla temsil etmek, insanlarımıza daha çok hizmeti sunmak için çok çalışmanın şart olduğunun farkındayız. ve tempomuz yüksek olacak, göreceksiniz. Sizleri açılışlara, temel atma törenlerine, hizmetlerimizle buluşturmaya sıklıkla davet edeceğiz. Siz gelmekten yorulur musunuz bilmiyorum ama biz çalışmaktan yorulmayacağız. Tempomuz yüksek olacak. Tempomuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızın hizmetkarı olduğumuzun farkında olacağız. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, milletimize hizmetin hakkını vermiş oluruz. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak, İstanbul'umuz gelişmeye devam edecek. O bakımdan yeni yatırımlarla her daim tam yol ileri demeye devam edeceğiz."

"Projenin bütçesi 208 milyon lira"

Partizanlık yapmadan, hiçbir vatandaşı ayırt etmeden, özellikle yaş almış büyüklere hizmeti önceleyerek, onlara vefa borcunu ödeyen bir nesil olma gayretiyle hizmet sunmaya devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 280 milyon liralık bütçesi olan bu projemizde 'Alzheimer Gündüz Yaşam Evi', 'Yuvamız İstanbul', 'İBB Kadın' ve otoparkımız olacak. Burada 'alzheimer'ın dönemin önemli bir problemi olduğunu biliyoruz. Burada destek alan hastalarımız ve yakınlarımızı, özellikle nitelikli insanlarla, nitelik hekimlerle, uzmanlarla burada buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii bu yönüyle hem aileleri daha huzurlu hem de alzheimer hastası olan hemşehrilerimize de iyi hizmet etme gayreti içinde olacağız. Burada bir de kreşimizin olması, elbette beni çok mutlu ediyor. İstanbul'a her kazandırdığımız yeni bir Yuvamız İstanbul'un, İstanbul'un geleceğinin ve ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunun farkındayız. Çocuklarımız için ne yapsak az. Bunların devamını da yapacağız. Göreceksiniz 100-150 demeden, yüzlerce 'Yuvamız' markasını sizlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız"

"Her projemizde mutlaka çocuklarımız, kadınlar, gençler var"

Yakında bulunan okuldan çıkan öğrencilerin de temel atma törenini izlediğini gören İmamoğlu, "Çocuklar, afişlerle bizi karşıladınız. Helal olsun size. Okulumuzun çocukları dayanamadı aşağıya indiler. Onları yanaklarından öpüyorum. Her projemizde mutlaka çocuklarımız da var, kadınlar var, gençler var. İnşallah o çocuklarımızın her daim hakkını vereceğim, hakkını vermekle onur duyacağım bir duygu var. O da ne biliyor musunuz? Bana 'Ekrem Abi' diyorlar ya; gerisi boş. Bana o yetiyor. 'Başkanım' lafının çok ötesinde bir duygu bu. O bakımdan buradaki kadın birimimizi de önemsiyoruz. Mahalle ölçeğinde hayata geçirdiğimiz, 'İBB Kadın Merkezi', kadınların çok yönlü taleplerini de karşılayacak, sorunlarına çözüm olacak merkezler haline gelecek. Bu çok fonksiyonlu alanlar, İstanbul'un her mahallesine yayılsın istiyoruz. İçinde birçok fonksiyonu barındıran bu güzel tesisimiz, şimdiden İstanbul'umuza hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin. İstanbul, 'Yeni yatırımlarla tam yol ileri' demeye, güzelleşmeye, hayatı güzelleştirmeye devam edecek"

Konuşmaların ardından butonlara basılarak, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temeline ilk harç döküldü.

Törene, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile çok sayıda vatandaş katıldı.