İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni\'nde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaşam vadilerinin önemine vurgu yaparak, İstanbul'da 21 yaşam vadisi açtıklarını ve 14 yeni yaşam vadisi daha yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, halka ait olanı halkın kullanımına sunmanın önemine değindi ve eşit hizmet anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

20.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada yurttaşların yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumaları istedi. İmamoğlu, "Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Yolumuz, Hakk yoludur; hak, hukuk, adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyet'in ve demokrasinin yoludur, dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmanın ve güzelleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti. 5 yıldır İstanbul'da bu yönde bir değişim olması için özenli şekilde yönettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Büyük bir değişim yaşıyoruz ve tabii yeni kurumlar, yeni kavramlarla tanışıyor şehrimiz. Şehre bakış açımızı değiştiren, bana göre en güzel kavramlardan birisi de 'yaşam vadisi' diye tariflediğimiz bu mekanlar" dedi.

Yaşam vadilerinin önemli bir konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yaşam vadisi, öyle çok basit ve hafife alınacak bir mesele değil. Yaşam vadisi alanlarının geçmişini görüp bugününü yaşayınca aslında ne kadar değerli bir iş yaptığımızı, insanları ne kadar huzurlu ortamlarla buluşturduğumuzu da görebiliyorum" diye konuştu.

"Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz"

Hacetdere Yaşam Vadisi'nin İSKİ ile Ağaç A.Ş'nin özenli çalışmalarının sonucu olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Özenli olarak ne yapıyoruz? Dere yataklarını yapılaşmadan koruyoruz. Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz. Burada kaliteli kamusal alanlar üretiyoruz. Ağacın altında pırıl pırıl yeşili olan, bakımı olan mekanları sizlere sunuyoruz. Tabii bütün bunları yapmanız için 'nereden, nasıl daha fazla rant elde ederim' bakışıyla hareket ederseniz bu dediklerimi göremezsiniz, yapamazsınız. Nitekim yıllarca bu tür boş alanların büyük bir bölümünün kentin içinde, merkezinde nasıl, ne yazık ki binalara dönüştüğünü görebilirsiniz ama biz, halka ait olanı halkın kullanımına sunmak prensibiyle hareket ettik. İşte öyle yaparsanız o zaman yaşam vadileriyle bu şehri donatırsınız" ifadelerini kullandı.

"14 yaşam vadisini daha insanlarımızla buluşturacağız"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri yaşam vadisini örnek olarak gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün neredeyse 1 milyon 600 bin metrekarelik, 7 kilometreyi aşan kocaman bir parkı o güzel ilçeye kazandırdığımızda aslında o şehirdeki insanların mutluluğunu nasıl katladığımızı, huzurunu nasıl yukarıya doğru taşıdığımızı, çocuklarımızın, gençlerimizin oralarda nasıl özgürce yaşamın içinde olabildiğini görmek beni tabii ki çok ama çok mutlu ediyor. O bakımdan işte o günden başlayan bu yolculuk, 5 yıl önce 15 yaşam vadisi yapma vaadiyle başladığımız, bugün ise 21'nin açılışını yaptığımız, devamını da imalata sürdürmeye çaba gösterdiğimiz hizmetlerimiz devam ediyor. Tabii yeni dönemde yeni tespit ettiğimiz 14 yeni yaşam vadisini daha İstanbul'da insanlarımızla buluşturacağız. Yaşam vadisinin insanlarımıza sunmuş olduğu duyguların ne kadar iyi duygular olduğunu şu küçücük alanda bile görebiliyorum. Burada azıcık adımladık. Çocuklarımızın mutluluğunu, sevincini, neşesini görebiliyorum. Başta annelerin, hanımefendilerin buraları etkin kullandıklarında daha huzurlu, daha güzel günler geçirebildiklerini görüyorum."

"Eşit hizmete devam edeceğiz"

Hacetdere Yaşam Vadisi'nin ilk etabını 2020 yılının Aralık ayında açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Şimdi bin 400 metre uzunluğunda bir yaşam vadisine dönüştü. 73 bin 300 metrekarelik alanda çok şık, çok güzel, insanlarımızın hizmetine bir alan oluşturduk. Buralar aynı zamanda yeşillendirildi. Bine yakın yetişkin ağaç, 115 bin civarında çalılık dikimleri yapıldı. Ekosistem oluştu burada artık. Meydanlarıyla, oturma alanlarıyla, seyir terasıyla, amfi tiyatrolarıyla çok güzel bir alanı buraya kazandırdık" şeklinde konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Allah'ın izniyle 5 yıl sonra diyeceksiniz ki, 'Bu 5 yıl, geçtiğimiz 5 yılı da geçti, daha güzel bir hizmet dönemi oldu.' İnsanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kadınları, erkekleri, emeklisi, emekçisi herkesi mutlu eden bir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Hakkınızı yedirmeyeceğiz"

Yurttaşlardan yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumalarını isteyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın. Hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin. Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete dağıtmaya devam edeceğiz. O bakımdan sevgiyle, özenle bu alanlara sahip çıkın. Yaşam vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam vadisinin sunduğu imkanları, en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Bize de bunu en adil biçimiyle sizlere sunabilmenin, yapabilmenin, inşallah o emeği gösterebilmenin erdemini Allah bize nasip etsin ve sizleri mutlu edelim. Bu yönüyle bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum. Sorumluluklarınızı bu yönleriyle ele alın ve bu yoldan sapmayın. Yolumuz, bu yoldur. Yolumuz, Hakk yoludur; hak, hukuk, adalet yoludur. Yolumuz, cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur, dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur. Yolumuz açık olsun."

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı töreni, kalabalık bir topluluk izledi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, İstanbul, Tuzla, İSKİ, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement