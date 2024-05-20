İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni\'nde konuştu

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada yurttaşların yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumaları istedi. İmamoğlu, "Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Yolumuz, Hakk yoludur; hak, hukuk, adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyet'in ve demokrasinin yoludur, dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmanın ve güzelleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti. 5 yıldır İstanbul'da bu yönde bir değişim olması için özenli şekilde yönettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Büyük bir değişim yaşıyoruz ve tabii yeni kurumlar, yeni kavramlarla tanışıyor şehrimiz. Şehre bakış açımızı değiştiren, bana göre en güzel kavramlardan birisi de 'yaşam vadisi' diye tariflediğimiz bu mekanlar" dedi.

Yaşam vadilerinin önemli bir konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yaşam vadisi, öyle çok basit ve hafife alınacak bir mesele değil. Yaşam vadisi alanlarının geçmişini görüp bugününü yaşayınca aslında ne kadar değerli bir iş yaptığımızı, insanları ne kadar huzurlu ortamlarla buluşturduğumuzu da görebiliyorum" diye konuştu.

"Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz"

Hacetdere Yaşam Vadisi'nin İSKİ ile Ağaç A.Ş'nin özenli çalışmalarının sonucu olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Özenli olarak ne yapıyoruz? Dere yataklarını yapılaşmadan koruyoruz. Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz. Burada kaliteli kamusal alanlar üretiyoruz. Ağacın altında pırıl pırıl yeşili olan, bakımı olan mekanları sizlere sunuyoruz. Tabii bütün bunları yapmanız için 'nereden, nasıl daha fazla rant elde ederim' bakışıyla hareket ederseniz bu dediklerimi göremezsiniz, yapamazsınız. Nitekim yıllarca bu tür boş alanların büyük bir bölümünün kentin içinde, merkezinde nasıl, ne yazık ki binalara dönüştüğünü görebilirsiniz ama biz, halka ait olanı halkın kullanımına sunmak prensibiyle hareket ettik. İşte öyle yaparsanız o zaman yaşam vadileriyle bu şehri donatırsınız" ifadelerini kullandı.

"14 yaşam vadisini daha insanlarımızla buluşturacağız"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri yaşam vadisini örnek olarak gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün neredeyse 1 milyon 600 bin metrekarelik, 7 kilometreyi aşan kocaman bir parkı o güzel ilçeye kazandırdığımızda aslında o şehirdeki insanların mutluluğunu nasıl katladığımızı, huzurunu nasıl yukarıya doğru taşıdığımızı, çocuklarımızın, gençlerimizin oralarda nasıl özgürce yaşamın içinde olabildiğini görmek beni tabii ki çok ama çok mutlu ediyor. O bakımdan işte o günden başlayan bu yolculuk, 5 yıl önce 15 yaşam vadisi yapma vaadiyle başladığımız, bugün ise 21'nin açılışını yaptığımız, devamını da imalata sürdürmeye çaba gösterdiğimiz hizmetlerimiz devam ediyor. Tabii yeni dönemde yeni tespit ettiğimiz 14 yeni yaşam vadisini daha İstanbul'da insanlarımızla buluşturacağız. Yaşam vadisinin insanlarımıza sunmuş olduğu duyguların ne kadar iyi duygular olduğunu şu küçücük alanda bile görebiliyorum. Burada azıcık adımladık. Çocuklarımızın mutluluğunu, sevincini, neşesini görebiliyorum. Başta annelerin, hanımefendilerin buraları etkin kullandıklarında daha huzurlu, daha güzel günler geçirebildiklerini görüyorum."

"Eşit hizmete devam edeceğiz"

Hacetdere Yaşam Vadisi'nin ilk etabını 2020 yılının Aralık ayında açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Şimdi bin 400 metre uzunluğunda bir yaşam vadisine dönüştü. 73 bin 300 metrekarelik alanda çok şık, çok güzel, insanlarımızın hizmetine bir alan oluşturduk. Buralar aynı zamanda yeşillendirildi. Bine yakın yetişkin ağaç, 115 bin civarında çalılık dikimleri yapıldı. Ekosistem oluştu burada artık. Meydanlarıyla, oturma alanlarıyla, seyir terasıyla, amfi tiyatrolarıyla çok güzel bir alanı buraya kazandırdık" şeklinde konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Allah'ın izniyle 5 yıl sonra diyeceksiniz ki, 'Bu 5 yıl, geçtiğimiz 5 yılı da geçti, daha güzel bir hizmet dönemi oldu.' İnsanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kadınları, erkekleri, emeklisi, emekçisi herkesi mutlu eden bir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Hakkınızı yedirmeyeceğiz"

Yurttaşlardan yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumalarını isteyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın. Hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin. Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete dağıtmaya devam edeceğiz. O bakımdan sevgiyle, özenle bu alanlara sahip çıkın. Yaşam vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam vadisinin sunduğu imkanları, en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Bize de bunu en adil biçimiyle sizlere sunabilmenin, yapabilmenin, inşallah o emeği gösterebilmenin erdemini Allah bize nasip etsin ve sizleri mutlu edelim. Bu yönüyle bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum. Sorumluluklarınızı bu yönleriyle ele alın ve bu yoldan sapmayın. Yolumuz, bu yoldur. Yolumuz, Hakk yoludur; hak, hukuk, adalet yoludur. Yolumuz, cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur, dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur. Yolumuz açık olsun."

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı töreni, kalabalık bir topluluk izledi.