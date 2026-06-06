İstanbul'da 06.06.2026 Tarihinde Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da 06.06.2026 Tarihinde Nikah Yoğunluğu

İstanbul\'da 06.06.2026 Tarihinde Nikah Yoğunluğu
06.06.2026 16:03
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06.06.2026 tarihi için İstanbul'daki nikah salonlarında yoğunluk yaşandı, birçok çift evlendi.

İstanbul'un birçok ilçesindeki nikah salonunda, evlilik günlerini özel kılmak isteyen çiftlerin "06.06.2026" tarihini tercih etmesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Megakentte nikahlarının bugün kıyılması için randevu alan çiftler nikah salonlarını doldurdu.

Birçok belediyenin salonunda ortalamanın çok üzerinde nikah akdi gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesinde normal şartlarda günlük ortalama 20 nikah kıyılırken bugün 100 çift randevu almak istedi.

Mekan, zaman ve nikah memuru kapasitesi de göz önüne alınarak, burada 40 çift dünya evine girebildi.

Kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan, normal şartlarda günde ortalama 20 çiftin evlendirildiği Esenyurt'taki nikah salonunda bugün 30 çift hayatlarını birleştirdi.

Ortalama 15 nikahın kıyıldığı Büyükçekmece'de bugün 67, Küçükçekmece'de ise 39 çift dünya evine girdi.

Beylikdüzü'nde Kurban Bayramı'ndan önceki haftaya göre nikah randevusu sayısı "06.06.2026"ya özel olarak iki katına çıktı, bugün 28 çift evlendi.

Maltepe Belediyesine ait nikah salonunda da her yarım saatte bir nikah kıyıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 06.06.2026 Tarihinde Nikah Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 06.06.2026 Tarihinde Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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