İstanbul'da 1 Mayıs kutlaması polis müdahalesiyle sona erdi - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs kutlaması polis müdahalesiyle sona erdi

İstanbul\'da 1 Mayıs kutlaması polis müdahalesiyle sona erdi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Saraçhane'de toplanan gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri sırada polis müdahalesiyle dağıldı. Göstericilerin polise taş atması ve biber gazıyla müdahale sonucunda gruplar, Saraçhane Meydanı'ndan ayrıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

01.05.2024 13:57
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İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplar, polisin müdahalesinin ardından dağıldı.

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polis barikatıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir süre polis müdürleriyle görüştü.

Polis ekiplerinin Taksim Meydanı'na çıkışa izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, gruplardaki bazı kişiler bu duruma tepki gösterdi.

Bazı göstericiler yerlerinden söktükleri kaldırım taşlarını yere vurup parçalara ayırarak polise atarken, bazıları da ellerindeki pet şişeleri polise fırlattı.

Atılan taşlardan biri alanda görevli olan bir emniyet müdürünün yüzüne isabet etti.

Bu sırada gruptakilerden bazıları ise polise taş atan göstericilere tepki göstererek, taş atılmaması yönünde çağrı yaptı.

Ellerindeki bayrak sopalarıyla da polise saldıran göstericiler, polisin biber gazıyla yaptığı müdahale üzerine geri çekildi.

Kemerin önünde bulunan polisler alanın boşaltılması uyarısında bulunduktan sonra eylemcilerin beklediği yere doğru yürüyerek barikat alanını genişletti.

Polis, grubun dağılması yönünde sık sık anonslarla uyarı yaparken, uyarıları dikkate almayan bazı göstericiler sloganlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, barikatı aşarak tekrar yürümek isteyen göstericileri aralıklarla müdahale ederek engelledi.

Bazı gruplar alandan ayrılmaya başladı

Polis ekipleri, barikat alanını genişletip kademeli olarak grupları Saraçhane Meydanı'na kadar uzaklaştırdı.

Atatürk Bulvarı'nda, bazı göstericilerin polise tekrar taş atması üzerine ekipler anonslarla "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Derhal dağılın." uyarısında bulundu.

Öte yandan, DİSK'in Saraçhane'de bulunan otobüsünden eylemin, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin kararıyla sonlandırıldığı anonsu yapıldı.

Bu anonsun ardından gruplar Saraçhane bölgesinden ayrıldı. Bazı eylemciler ise alınan bu karara tepki gösterdi.

Meydandan ayrılan grupların bir kısmı Aksaray, bir kısmı ise Fatih yönüne doğru dağıldı.

Polis ekiplerinin boşaltılan Saraçhane Meydanı ve Bozdoğan Kemeri çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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