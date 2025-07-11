İstanbul'da, 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

15 Temmuz Derneği ve Türk Kızılay işbirliğiyle FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı etkinlikleri kapsamında 253 şehit anısında düzenlenen kan bağışı kampanyası, Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda başlatıldı.

Kampanyaya katılan vatandaşlar, Türk Kızılay'ın çadırı ve tırına gelerek kan bağışında bulundu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, kan bağışının yapıldığı yeri ziyaret ederek, kan veren vatandaşlarla sohbet etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, bir hafta boyunca kentte birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Türk Kızılay'ın en ciddi ve gurur duydukları kuruluşlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Kaya, " Türkiye'nin, dünyanın her yerinde var. Kan bağışında, yardımlarda var. Bugün de 15 Temmuz kapsamında kan bağışı etkinliği için buradayız." dedi.

Kaya, vatandaşları da bu kapsamda kan bağışında bulunmaya beklediklerini ifade ederek, "Hem kendileri için sağlıklı bir etkinlik. Aynı zamanda da kana ihtiyacı olan vatandaşlarımız için çok büyük bir destek. Hem kendilerine, hem kan verilecek vatandaşlarımıza sıhhat olsun." diye konuştu.

"Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise anma etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'la yapılan işbirliği kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu millet o kadar asil bir millet ki yeri gelir vatan için kan verir, yeri gelir bir hasta için, hiç tanımadığı bir insan için kendi kanından verir. Böyle anlayışlı bir milletiz. Ben gerek vatanı pahasına, hayatını feda etmek adına 15 Temmuz günü sokağa çıkan, hayatını kaybeden ama ölümsüzlüğü kazanan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün burada Kızılay'la yaptığımız bir işbirliğinde de yine kan veren milletimizin o güzel insanlarını görüyoruz. Ruhu itibariyle 15 Temmuz'da o gün sokaklarda vatanı, milleti, devleti için, insanlık için kan veren insanlarla, bugün yine insanlık için ihtiyacı olan insanlara kan verenin manası ve ruhu aynı."

Taksim Meydanı'nda başlatılan kan bağışı kampanyası, 3 gün boyunca devam edecek.