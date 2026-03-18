İstanbul'da 18 Mart şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
İstanbul'da 18 Mart şehitleri törenle anıldı

İstanbul\'da 18 Mart şehitleri törenle anıldı
18.03.2026 13:05
İstanbul'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Müftüsü Emrullah Tuncel, mülki erkan, yargı mensupları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende Vali Gül, daha sonra şehitlik şeref defterini imzaladı.

Gül, deftere yazdığı yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan, sadece bir askeri başarı değil, bir milletin sarsılmaz imanıyla tarihin akışını değiştirdiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda en büyük ilham kaynağımızdır. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz olan kutsal vatan toprağında huzur içinde uyuyun. Fedakarlıklarınızı asla unutmayacağız. Feda-yı can eyleyerek bizlere bıraktığınız bu kıymetli emaneti aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Daha sonra İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, şehitler için dua etti.

Törenin ardından Vali Gül ve beraberindekiler, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 18 Mart şehitleri törenle anıldı - Son Dakika

