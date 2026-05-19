İBB Spor İstanbul'dan 19 Mayıs'ta 5 branşta ücretsiz etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Spor İstanbul'dan 19 Mayıs'ta 5 branşta ücretsiz etkinlik

19.05.2026 20:41  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB iştiraki Spor İstanbul, 19 Mayıs kapsamında İstanbul'un dört bir yanında minyatür kale futbol, kaykay, koşu, masa tenisi ve plaj voleybolu gibi branşlarda ücretsiz turnuvalar düzenledi. Yüzlerce genç katılımla coşkulu anlar yaşandı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şehrin dört bir yanında eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi. Üsküdar Meydanı'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı'na, Maltepe Sahili'nden Skate Park'a kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce genç bayram coşkusunu yarışarak yaşadı.

Spor İstanbul, 19 Mayıs ruhunu ve dinamizmini İstanbullu gençlerle buluşturmak amacıyla 5 ayrı ana branşta turnuva ve yarışma programları hazırladı. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyonlarda; minyatür kale futboldan plaj voleyboluna, masa tenisinden kaykay ve koşu yarışlarına kadar yüzlerce sporcu madalya mücadelesi verdi.

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA MİNYATÜR KALE FUTBOL HEYECANI

Üsküdar Meydanı, 16 takımdan toplam 80 sporcunun katıldığı 3'e 3 formatındaki hızlı ve rekabetçi minyatür kale futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. 16-29 yaş arası gençlerin katıldığı organizasyon, kıran kırana geçen çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

MALTEPE SKATE PARK'TA ADRENALİN DOLU KAYKAY YARIŞMASI

Gençlik enerjisini ve sokak kültürünü pistlere taşıyan Kaykay Yarışması, Maltepe Skate Park'ta 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 10 yaş üzerindeki tüm kaykay tutkunlarına açık olan etkinlikte sporcular, "Pro Rider" ve "Open" olmak üzere iki farklı kategoride serbest formatta yeteneklerini sergiledi.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA 500 SPORCUYLA 19 MAYIS KOŞUSU

Doğayla sporu buluşturan 5K Koşu Etkinliği, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 500 atletin start almasıyla gerçekleştirildi. 14-34 yaş aralığındaki koşucuların katıldığı klasik parkur yarışında sporcular yeşillikler içinde ter döktü. Sabah saatlerinde ısınma turlarıyla başlayan yarış, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla son buldu.

KAPALI KORTLARDA MASA TENİSİ TURNUVASI

İBB Maltepe Spor Tesisleri Kapalı Tenis Kortları'nda organize edilen Masa Tenisi Turnuvası, iki farklı yaş grubunda toplam 250 sporseveri bir araya getirdi. 9-17 yaş ve 18-34 yaş kategorilerinde raket sallayan genç sporcular, gün boyu süren dinamik bir fikstürle şampiyonluk için mücadele etti.

MALTEPE SAHİLİ'NDE KIZGIN KUMLARDA PLAJ VOLEYBOLU

Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde kurulan özel alanlarda, plaj voleybolunun en iyileri sahaya çıktı. 16-34 yaş aralığındaki sporculardan oluşan; 8 Kadın, 8 Erkek ve 8 Karma olmak üzere toplam 24 takım şampiyonluk için ter döktü. Teknik toplantının ardından başlayan turnuva, akşam saatlerinde oynanan üçüncülük ve final maçlarının ardından ödül töreniyle taçlandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Spor İstanbul'dan 19 Mayıs'ta 5 branşta ücretsiz etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:17:58. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Spor İstanbul'dan 19 Mayıs'ta 5 branşta ücretsiz etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.