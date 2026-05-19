İBB Spor İstanbul'dan 19 Mayıs'ta 5 branşta ücretsiz etkinlik

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şehrin dört bir yanında eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi. Üsküdar Meydanı'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı'na, Maltepe Sahili'nden Skate Park'a kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce genç bayram coşkusunu yarışarak yaşadı.

Spor İstanbul, 19 Mayıs ruhunu ve dinamizmini İstanbullu gençlerle buluşturmak amacıyla 5 ayrı ana branşta turnuva ve yarışma programları hazırladı. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyonlarda; minyatür kale futboldan plaj voleyboluna, masa tenisinden kaykay ve koşu yarışlarına kadar yüzlerce sporcu madalya mücadelesi verdi.

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA MİNYATÜR KALE FUTBOL HEYECANI

Üsküdar Meydanı, 16 takımdan toplam 80 sporcunun katıldığı 3'e 3 formatındaki hızlı ve rekabetçi minyatür kale futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. 16-29 yaş arası gençlerin katıldığı organizasyon, kıran kırana geçen çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

MALTEPE SKATE PARK'TA ADRENALİN DOLU KAYKAY YARIŞMASI

Gençlik enerjisini ve sokak kültürünü pistlere taşıyan Kaykay Yarışması, Maltepe Skate Park'ta 100 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 10 yaş üzerindeki tüm kaykay tutkunlarına açık olan etkinlikte sporcular, "Pro Rider" ve "Open" olmak üzere iki farklı kategoride serbest formatta yeteneklerini sergiledi.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA 500 SPORCUYLA 19 MAYIS KOŞUSU

Doğayla sporu buluşturan 5K Koşu Etkinliği, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 500 atletin start almasıyla gerçekleştirildi. 14-34 yaş aralığındaki koşucuların katıldığı klasik parkur yarışında sporcular yeşillikler içinde ter döktü. Sabah saatlerinde ısınma turlarıyla başlayan yarış, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla son buldu.

KAPALI KORTLARDA MASA TENİSİ TURNUVASI

İBB Maltepe Spor Tesisleri Kapalı Tenis Kortları'nda organize edilen Masa Tenisi Turnuvası, iki farklı yaş grubunda toplam 250 sporseveri bir araya getirdi. 9-17 yaş ve 18-34 yaş kategorilerinde raket sallayan genç sporcular, gün boyu süren dinamik bir fikstürle şampiyonluk için mücadele etti.

MALTEPE SAHİLİ'NDE KIZGIN KUMLARDA PLAJ VOLEYBOLU

Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde kurulan özel alanlarda, plaj voleybolunun en iyileri sahaya çıktı. 16-34 yaş aralığındaki sporculardan oluşan; 8 Kadın, 8 Erkek ve 8 Karma olmak üzere toplam 24 takım şampiyonluk için ter döktü. Teknik toplantının ardından başlayan turnuva, akşam saatlerinde oynanan üçüncülük ve final maçlarının ardından ödül töreniyle taçlandı.