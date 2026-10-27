İstanbul'da 2 cinayette gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da 2 cinayette gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

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Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, diğer 5'ine adli kontrol uygulandı. Şüphelilerden 3'ü Edirne'de, 5'i İstanbul'un farklı ilçelerinde yakalanmıştı.

Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, daha önce adliyeye götürülen diğer 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.???????

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Y.B. (26) ve M.E.Y.'nin (22) öldürülmesi olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda, cinayetlerin failleri ve bağlantılı oldukları şahıslar tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün 21 Ekim'de Büyükçekmece ve Bağcılar'da meydana gelen "Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" olaylarına yönelik açıklamasında, "Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir rezidansta M.E.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Y.B'nin hayatını kaybettiği, M.I'nın ise yaralandığı belirlenmiştir. Olayın ardından rezidansa gelen bir grubun kapıyı balyozla kırarak içerideki şüphelilerin kaçmasını sağladığı tespit edilmiştir." denildi.

Kaçan şüphelilerin Bağcılar'a gittiği ve burada şüpheli Y.G'nin ilk olayın faili M.E.Y'yi araç içerisinde silahla öldürdüğünün belirlendiğinin anlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Y.G'nin kaçışı sırasında karşılaştığı çekçek arabası kullanan bir şahısla kıyafetlerini değiştirerek çekçek arabasını alıp uzaklaştığı tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan 3 şüpheli Edirne'de, olaylarla bağlantılı oldukları ve şüphelilerin kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları belirlenen 5 şüpheli ise İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştır. Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 fişek, 1 hassas terazi ve yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

Açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı, 3'ünün ise tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Büyükçekmeceİstanbul3. SayfaBağcılarEdirneGüncelSon Dakika

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