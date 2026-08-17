İstanbul'da 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul\'da 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu
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Banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtılan dolandırıcılar, 20.8 milyon lira ve 39 bin euro çaldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da bir şirketin sahibini telefonla arayarak kendisini 'banka güvenlik koordinatörü' olarak tanıtan şüpheliler, yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 lira ve 39 bin euroyu kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran bir şirket sahibi, kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Telefonla arayan kişinin kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttığını, hesaplarımda sıkıntı olduğunu, paraları kurtarmak için başka hesaplara aktarması gerektiğini söylediğini belirtti.

ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euronun başka hesaplara aktırılarak çalındığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonla, organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan dolandırıcılık şebekesinin üyelerini tespit etti. Polis, 10 Ağustos'ta yaptığı ilk operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda ise olayı organize ettiği iddia edilen daha önceden 36 suç kaydı bulunan T.G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. 8 şüphelide çıkarıldı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Yakalanan çete üyeleri ile birlikte 3 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12.28 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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