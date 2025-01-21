İstanbul'da 2024 Su Tüketimi ve Abone Sayısında Artış - Son Dakika
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İstanbul'da 2024 Su Tüketimi ve Abone Sayısında Artış

İSKİ, 2024 yılında İstanbul'a toplamda 1 milyar 162 milyon metreküp su sağladığını, günlük ortalama su tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,65 arttığını ve abone sayısının da yükseldiğini açıkladı.

21.01.2025 11:16  Güncelleme: 12:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2024'te kente yaklaşık 1 milyar 162 milyon metreküp su sağlandığını açıkladı. Bu miktarın 701 milyon 766 bin 68 metreküpü regülatörlerden, 487 milyon 713 bin 504 metreküpü ise barajlardan temin edildi. Toplam tüketimin yüzde 65,63'ünü Avrupa Yakası, yüzde 34,37'si ise Anadolu Yakası'nda kullanıldı. Ayrıca 2024'te, günlük ortalama su tüketiminde bir önceki yıla göre yüzde 3,65 oranında bir artış gerçekleşti.

İSKİ, 2024 yılına ait kullanım verilerini paylaştı. Buna göre 2024'te kente yaklaşık 1 milyar 162 milyon metreküp su sağladı. Bu miktarın 701 milyon 766 bin 68 metreküpü regülatörlerden, 487 milyon 713 bin 504 metreküpü ise barajlardan temin edildi. Bunun yüzde 65,63'lük kısmına denk gelen 762 milyon 32 bin 739 metreküpünü Avrupa Yakası kullanırken, toplam tüketimin yüzde 34,37'sine denk gelen 398 milyon 987 bin 470 metrekübü ise Anadolu Yakası'nda kullanıldı. Avrupa Yakası'nın su ihtiyacını karşılamak için Asya'dan İstanbul Boğazı altındaki kuzey ve güney geçiş hatları aracılığıyla 321 milyon 898 bin 827 metreküp su transfer edildi.

Su tüketiminde artış

2024 yılında günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 172 bin 186 metreküp olarak kaydedildi. Bu miktar, 2023'e kıyasla su kullanımında yüzde 3,65 oranında bir artış anlamına geliyor. En yüksek günlük tüketim, 3 milyon 817 bin 735 metreküp ile 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşirken en düşük tüketim ise 2 milyon 540 bin 115 metreküp ile 11 Nisan 2024'te kaydedildi.

Abone sayısında artış

2024'te İSKİ'nin abone sayısında da artış yaşandı. 2023'te 6 milyon 891 bin 231 aboneye hizmet veren İSKİ, 2024'te 6 milyon 974 bin 432 aboneye hizmet verdi.

Baraj doluluk oranları

Baraj doluluk oranları yıl içinde önemli değişiklikler gösterdi. İlkbahar aylarında yüzde 80 seviyesine kadar çıkan doluluk oranları, yaz aylarında artan tüketimle birlikte ağustos ayı sonunda yüzde 45'e kadar düştü. 2024 yılında maksimum doluluk oranı yüzde 83,43 ile 6 Mayıs 2024'te ölçülürken, minimum doluluk oranı yüzde 27,49 ile 21 Kasım 2024'te kaydedildi. 2023'te maksimum doluluk oranı 31 Aralık 2023'te yüzde 52,11 olarak ölçülürken, en düşük doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16.18 ile ölçüldü.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2024 Su Tüketimi ve Abone Sayısında Artış - Son Dakika

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