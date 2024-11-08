İstanbul'da 2024'te 2 bin 170 Organ Nakli - Son Dakika
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İstanbul'da 2024'te 2 bin 170 Organ Nakli

İstanbul\'da 2024\'te 2 bin 170 Organ Nakli

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, 2024'te 2 bin 170 organ nakli yapıldığını açıkladı.

08.11.2024 12:47
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2024 yılında kentte 2 bin 170 organ nakli yapıldığını söyledi.

Güner, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Organ Bağışı Haftası Doku ve Organ Nakli Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, organ bağışının insanlık adına yapılan en ulvi fedakarlıklardan biri olduğunu belirtti.

İstanbul'un üst düzey akademik sağlık hizmetiyle tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Güner, "Organ nakli de hizmet verdiğimiz alanların en başında yer alıyor. İstanbul'da 29 böbrek, 18 karaciğer, 7 kalp, 1 akciğer, 6 pankreas ve 5 kornea merkezimizde sayısız kahramanımızla insanlara ışık tutmaya devam ediyoruz. İstanbul'da 2024 yılında 2 bin 170 organ nakli gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Bir can kurtaran kişi inancımızda tüm dünyayı kurtarmış sayılır"

Kentte yaklaşık 8 bin 500 kişinin organ nakli için sıra beklediğine dikkati çeken Güner, şöyle devam etti:

"Organ nakli bekleyenlerin umudunu yeşertmek için organ bağışını tüm Türkiye'de arttırmamız gerekiyor. Canlıdan bağış sayılarımız yüksek ancak öldükten sonraki organ bağışçı sayısında halen istediğimiz rakamlara ulaşmış değiliz. Organ bağışını yaygınlaştırmak ve bu sayıları daha da artırmak üstlendiğimiz büyük bir sorumluluktur. İnancımızda organ naklinin çok önemli bir yeri var. Bir can kurtaran kişi inancımızda tüm dünyayı kurtarmış sayılır."

Doç. Dr. Güner, organ naklinde çalışmalarda bulunan sağlık çalışanlarına her zaman minnettar olduklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının sadece organ nakil süreçlerinde değil, aynı zamanda toplumu organ bağışının önemine dair bilgilendirme ve bilinçlendirmede de gece gündüz çalıştığını vurgulayan Güner, sağlık çalışanlarının emeğinin sürecin her aşamasında yaşama verilen değerin somut yansıması olduğunu kaydetti.

İstanbul Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Nurcan Sarıca Mert'in nakil koordinasyon sistemiyle ilgili sunum yaptığı sempozyumda katılımcılara plaket verildi.

Organ nakli yapılan katılımcılara teşekkür belgesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, organ nakli başarıyla gerçekleşmiş hastalara sempozyuma katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Programa, sağlık çalışanları, akademisyenler, hastalar ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 2024'te 2 bin 170 Organ Nakli - Son Dakika

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