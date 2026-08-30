İstanbul\'da Motosiklet Kortejleriyle Zafer Bayramı Coşkusu

(İSTANBUL) - İstanbul'da motosiklet tutkunları Beşiktaş ve Kadıköy'de kortejler oluşturarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da motosiklet tutkunları çeşitli etkinliklere imza attı. Türkiye Motosiklet Platformu öncülüğünde yüzlerce motosiklet tutkunu Zafer Bayramı Korteji düzenlendi. Suadiye Oteli önünde saat 12.00'de buluşan motosiklet tutkunları, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle hep birlikte hareket etti.

Bağdat Caddesi boyunca ilerleyen motosiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Edirnekapı Şehitliği'nde etkinliği sonlandırdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş'ta da coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Belediyesi öncülüğünde yaklaşık 70 motosiklet tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle Dolmabahçe Caddesi'nden hareket etti. Barbaros Bulvarı'ndan geçen motosiklet korteji, kornalara basarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.