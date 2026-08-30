İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni düzenlendi. Törende vali, İBB başkan vekili ve 1. Ordu Komutanı birlikleri selamlarken, konuşmalar, şiirler ve askeri geçit töreniyle bayram coşkusu yaşandı.

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın tören aracının üzerinden birlikleri ve halkı selamlayıp, bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını ulusça kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi.

Türk milletinin orduyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce topyekun mücadele verdiğini belirten Fidan, "Bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lerin başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış, bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşte böylesine umutsuz görünen bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak, ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır." ifadesini kullandı.

Fidan, kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş verilmesi olduğunu dile getirdi.

Törende, Deniz Harp Okulu Öğrencisi Tarık Erdoğan tarafından "Donanma Destanı", Hava Harp Okulu Öğrencisi Hasan Eren Özen tarafından "Mehmetçiğin Destanı" adlı şiir okundu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle devam eden törende, Vefa Lisesi öğrencisi Dilan Sıla Erkek "Zafer Türküsü", Hamza Gezersu ise "Akdeniz" adlı şiiri okudu.

Programda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmigeçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:59:48. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement