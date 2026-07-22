İstanbul'da 39 göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı

İstanbul'da 39 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih ilçesinin Nişanca Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, düzensiz göçmen taşıyan 2 aracı seyir halinde durdurdu.

Araçta 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 deniz botu ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, Fatih ve Bahçelievler'de "şok evi" diye tabir edilen 3 adresi belirleyen ekipler, düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini ve 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.