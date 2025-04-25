İstanbul\'da 4.3 Büyüklüğünde Artçı Deprem

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen??????? 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası İstanbul'un bazı ilçelerinde vatandaşlar endişeyle sokağa indi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre bu akşam saat 20.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası kentteki bazı ilçelerde vatandaşlar sokaklara indi.

Bahçelievler, Küçükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi endişeyle ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bazı vatandaşlar evlerinden battaniyelerini alarak çevredeki parklara giderken, kimileri ise evlerinin önünde kaldırımlarda beklemeyi tercih etti.

Deprem nedeniyle Beylikdüzü'nde ailesiyle birlikte bulunduğu evden dışarıya çıkan Diyar Yılmaz, "Birden oldu. Beş saniye kadar sürdü. Annem, babam ve kız kardeşimle hemen aşağıya indik." dedi.

Küçükçekmece'de oturan Abdullah Yaşar ise "Dükkanda çay içerken hafif bir sarsıntı hissettik. Sonra dışarı çıktık." diye konuştu.