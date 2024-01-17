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İstanbul'da 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

İstanbul'da park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelileri yakaladı. Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İstanbul\'da 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
17.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:30
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İstanbul'da, park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'de 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheliler E.C. (41) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının çaldığı motosikleti çalıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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