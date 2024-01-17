İstanbul\'da 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

İstanbul'da, park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'de 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheliler E.C. (41) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının çaldığı motosikleti çalıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer aldı.