İstanbul'da 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
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İstanbul'da 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı

İstanbul\'da 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı

İstanbul'da sigara bırakma polikliniklerinde 5 bin kişi başarılı bir şekilde sigarayı bıraktı.

09.02.2025 12:49
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesindeki sigarayı bırakma polikliniklerinde ilaçla tedavi edilen yaklaşık 5 bin kişinin sigarayı bıraktığı bildirildi.

Kent genelinde 39 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı veriliyor.

Doktor ve sağlık personelinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuranlar, ilgili hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine sevk ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, AA muhabirine, sigaranın günümüzde en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 8 milyon kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirten Küçükoğlu, bu kişilerin 1,2 milyonunun ise pasif içicilik nedeniyle hastalanıp, öldüğünü ifade etti.

Dr. Küçükoğlu, Türkiye'de her yıl yaklaşık 110 bin kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, Türkiye'de sigara kullanım oranın 10 yıl önceye göre biraz arttığını dile getiren Küçükoğlu, "Ülkemizde her 100 yetişkin insanın 28'i bugün sigara kullanıcısı. Erkeklerde bu oranın daha yüksek olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Sigara birçok hastalığa neden oluyor

Dr. Küçükoğlu, analizlere göre, insanların sigaraya yüzde 80 arkadaş etkisi, özenme ve merak duygularıyla başladığını ifade etti.

Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı madde yer aldığına dikkati çeken Küçükoğlu, "Sigara başta akciğer olmak üzere ağızda, gırtlakta, yemek borusunda, pankreasta, mesanede, rahim ağzında kanserlere, kalp krizi, felç, hipertansiyon gibi kalp damar hastalıklarına, KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Ayrıca astım, bronşit gibi hastalıklar temelde varsa bunların durumunu kötüleştiriyor." diye konuştu.

İstanbul'da bütün aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde psikoterapi ile davranışsal değişimle ilgili rehberlik hizmetleri sunduklarının altını çizen Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Burada hekim tarafından değerlendirdikten sonra eğer gerek görülürse 35 hastanemizde hizmet veren toplam 39 sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Buralara sevkini sağlayıp hastaların tedavisini almasını ve sigarayı bırakmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte bir de Bakanlığımızın kurmuş olduğu 'ALO 171' telefon hattı var. Buradan da yine bağımlılık seviyesini ölçerek gerekli sevkleri yönlendirmeleri yapıyoruz. Bu süreçlerin tamamını bütün vatandaşlarımıza ücretsiz sunmuş oluyoruz."

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Küçükoğlu, 2024'te sigarayı bırakma polikliniklerine toplam 36 bin vatandaşın başvurduğunu aktararak "Hastaların değerlendirilmesinden sonra 20 bin vatandaşımızın ilaçla tedaviyi gerektirecek seviyede bağımlı olduğunu tespit ettik. Bu 20 bin vatandaşın yaklaşık yüzde 25'inin de takip ettiğimiz süreçte başarıyla sigarayı bıraktığını gördük. Başvuranlardan 16 binine ise psikoterapi veya nikotin bandı tedavisi yapıldı. Toplamda 5 bin kişi takip sürecinde tedaviyi bıraktı." bilgisini verdi.

Kişiye özel tedavi yöntemi

Dr. Küçükoğlu, vatandaşların başvurusunun ardından sağlık danışmanlarının kişinin bağımlılık düzeyini ölçtüğünü belirtti.

Burada hastalara belirli testler yapıldığını anlatan Küçükoğlu, "Sağlık danışmanları, bağımlılık düzeyinize göre, hastanın kararlığını değerlendirerek gerekiyorsa psikoterapi, eğer daha ileri düzeyde bir bağımlılık tespit edildiyse ilaçla tedavi veya nikotin replasman tedavisi gibi seçenekleri uyguluyorlar. Biz, bu süreci her ay düzenli olarak vatandaşımızı takip ederek sürdürüyoruz, kişiye özel tedavi yöntemi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Küçükoğlu, sigara bırakmada kilit noktanın kişinin kararı olduğunu söyledi.

Sigara içen kişilerin hem kendileri hem sevdikleri için kendilerine başvurmasını isteyen Küçükoğlu, buradaki en önemli süreç kişinin kendi iradesiyle sigarayı bırakmaya karar vermesi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika

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