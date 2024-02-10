İstanbul'da 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla imal ettikleri sigaraları piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maltepe'de gerçekleştirilen operasyonda 33 bin 840 dolu makaron, 21 bin 800 boş makaron, 48 bin 99 sigara kağıdı, 3 kilo 450 gram sigara tütünü, 2 kilo 250 gram nargile tütünü, 3 bin 542 paket sigara, 300 adet puro ve 56 elektronik sigara makinesi ele geçirildi. İşlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

10.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla imal ettikleri sigaraları piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Maltepe'de belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve şüpheliler tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, 33 bin 840 dolu makaron, 21 bin 800 boş makaron, 48 bin 99 sigara kağıdı, 3 kilo 450 gram sigara tütünü, 2 kilo 250 gram nargile tütünü, 3 bin 542 paket sigara, 300 adet puro ve 56 elektronik sigara makinesi ele geçirildi.

Haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu gereği işlem yapılan 2 şüpheli, dosyaları adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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