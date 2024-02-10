İstanbul\'da 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 55 bin 640 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla imal ettikleri sigaraları piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Maltepe'de belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve şüpheliler tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, 33 bin 840 dolu makaron, 21 bin 800 boş makaron, 48 bin 99 sigara kağıdı, 3 kilo 450 gram sigara tütünü, 2 kilo 250 gram nargile tütünü, 3 bin 542 paket sigara, 300 adet puro ve 56 elektronik sigara makinesi ele geçirildi.

Haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu gereği işlem yapılan 2 şüpheli, dosyaları adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı.