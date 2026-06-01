İstanbul'da 7. Uluslararası Bale Yarışması Gala Geceği

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödül töreni ve galası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiren yarışmada genç dansçılar, "Büyük Kızlar", "Büyük Erkekler", "Küçük Kızlar" ve "Küçük Erkekler" olmak üzere dört kategoride ödüllerini aldı.

"Yarışmalarda kendimizi mukayese edebiliyoruz"

Yarışma öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Jüri Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Başkan Yardımcısı Tan Sağtürk, uluslararası yarışmaların ülkeler adına taşıdığı stratejik öneme dikkati çekti.

Konservatuvarlarda öğrencilerin zor bir eğitimden geçtiğini ve bale bölümü için en az 10 yıllık köklü bir eğitim gerektiğini belirten Sağtürk, "Konservatuvarlarımız bu işin alfabesini öğretiyor. Operaya çıktıktan sonra da artık ilk kez seyirciyle buluşma, seyirci duygusu, o sanatsal yapının aslında oluşturulması sağlanıyor. Yarışmaların da çok anlamlı bir değeri var. Çünkü yarışmalar aslında kendimizi daha çok mukayese edebildiğimiz, tam olarak yeryüzünde teknik ve artistik kalite anlamında nerede olabileceğimizi gördüğümüz bir mukayeseyi sunuyor bize." dedi.

Yarışmanın hayata geçirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının, sponsorların ve Devlet Opera ve Balesi kadrolarının büyük bir dayanışma ruhu sergilediğini vurgulayan Sağtürk, İstanbul'un kültürel konumuna da işaret ederek şunları kaydetti:

"İstanbul'un bulunduğu ortam, stratejik bölgesi, şu andaki küresel gelişmeleri ve savaşları da göz önüne aldığımız zaman çok kıymetli bir yerde bulunuyor. Bütün Asya'nın, Avrupa'nın ve Amerika'nın buraya gelebildiğini, yani burasının bir buluşma noktası olduğunu fark ediyoruz. Bu durum sanat turizminin gelişebilmesi açısından da çok kıymetli."

"Nitelikli bir marka haline dönüştü"

Dünyada "balenin olimpiyatları" olarak nitelendirilen Bulgaristan'daki Varna veya Paris Yarışması gibi köklü uluslararası etkinliklerin ekonomik nedenlerle kapandığını hatırlatan Sağtürk, bu tür organizasyonların varlığını sürdürebilmesinin ciddi bir omuz birlikteliği gerektirdiğini aktardı. Türkiye'de pandemi nedeniyle yarışmaya 6 yıllık bir ara verildiğini belirten Sağtürk, "6 yıllık ara gerçekten bir yarışmaya hasar verir. Ancak ekiplerimizle, sanatçı arkadaşlarımızla, teknik ve idari kadromuzla omuz omuza vererek bu yarışmanın yeniden var olmasını sağladık. 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, artık uluslararası sanatçıların da 'Ben de gelmek istiyorum' dediği nitelikli bir marka haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Jüri heyetinin uluslararası düzeyde prestijli isimlerden oluştuğunu ve jüri başkanı olarak adaletli bir puanlama sistemine şahitlik ettiğini dile getiren Sağtürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada altın, gümüş ve bronz madalya alan genç yetenekleri gelecekte uluslararası platformlarda çok kıymetli yerlerde göreceksiniz. Dünyanın bütün gözü buradayken, gala gecesine çıkan ve madalya alan sanatçılarımıza uluslararası her yerden teklifler yağmaya başladı. Bu sadece günlük görevi yaparak değil, 'Biz bunu yapacağız' inancıyla ortaya konulan projelerin bir sonucudur. Genç nesil yöneticilerimizden de beklentimiz bu inancı sürdürmeleridir."

Genç sanatçıların sergilediği performansları ve motivasyonlarını da değerlendiren Sağtürk, Türk yarışmacıların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki senede bir uluslararası bale yarışması, iki senede bir ulusal bale yarışması demek, her sene bu arkadaşlarımızın bir araya gelmesi ve ciddi bir tecrübe bagajı edinmesi anlamına geliyor. Özellikle Türk yarışmacılardan bahsedecek olursak, birkaç yıl öncesine göre çok daha yüksek bir tecrübeyle sahneye çıktıklarını fark ettik. Seyirciyle buluşuyorlar ve kritik noktalarda oto-disiplinleriyle kendi düzeltmelerini yapabilir pozisyona geliyorlar. Geldiğimiz noktadan çok mutluyum. Bunların yükselerek devam etmesi için sanattaki yöneticilerin bağlantıda kalması ve imece usulüyle bu işi götürmesi gerekiyor."

Jüride uluslararası isimler yer aldı

Bale sanatının uluslararası gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, klasik bale repertuvarı ve modern dans eserlerinden oluşan program, uluslararası arenada kendi dallarında büyük başarılar elde etmiş jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve Koordinatörü Demet Gökçelik'in sunumuyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Tan Sağtürk, "İlk kez kapılarını açtığı günden bu yana Uluslararası İstanbul Bale Yarışması genç ve yıldız dansçılara kendilerini ifade edebilecekleri uluslararası bir sahne sunmayı amaçlamıştır. Geçen yıllar içinde yarışmamız farklı kıtalardan yüzlerce dansçıyı, dünyanın saygın eğitmenlerini ve sanat insanlarını buluşturmuş, birçok sanatçının profesyonel yaşamında bir dönüm noktası olmuştur. Bugün dünyanın çeşitli bale topluluklarında, opera ve bale kurumlarında, uluslararası sahnelerde başarıyla kariyerlerini sürdüren pek çok sanatçının yolu İstanbul'dan geçmiş, bu sahnede iz bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sponsorluğunu üstlenen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan Saltık ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok zor şartlar altında bile sanata verdiği önem ve Türk balesinin temellerinin atılmasında gösterdiği o vizyon, en büyük ilham kaynağımız. Bir ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesindeki yeri sadece sanayisiyle, üretimiyle, ticaretiyle değil; aynı zamanda sanatıyla, sporuyla ve kültür seviyesiyle olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu süreç Koluman için sadece bir sponsorluk projesi olmadı. Bu süreç yönetimimizden fabrikadaki çalışanımıza kadar tüm ekibimizin baleyle tanıştığı, her sene daha da büyüyen ortak bir yolculuğa dönüştü." açıklamasında bulundu.

Yarışmanın jürisinde, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Müdürü Sergey Usanov, dans akademisyeni, profesör ve Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, devlet sanatçısı, balerin ve koreograf Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Berlin Devlet Bale Okulu Vekil Sanat Yönetmeni Marek Rozycki, KazNTOP Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Gulzhan Tutkibaeva, Dance For You Magazine CEO ve Genel Müdürü Mihaela Vieru ile Joy Womack Bale Topluluğu ve Bale Akademisi'nin kurucusu Joy Womack yer aldı.

Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Azerbaycan halk sanatçısı ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova ve Türkiye'nin ilk koreografı, baş dansçı, eğitmen ve sanat yöneticisi Sait Sökmen ise gecenin onur konuğu oldu.

Ödül alan yarışmacılar

"Küçük Kızlar" kategorisinde birinci Seo Yun Lee olurken ikinciliği Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul, üçüncülüğü ise Derin Yazıcı ve Nehir Uslu paylaştı. "Küçük Erkekler" alanında ise birinciliği Dowon Buyun, ikinciliği Memduh Sumakiya ve üçüncülüğü ise Çınar Karçkay elde etti.

Yarışmanın "Büyük Kızlar" kategorisinde birincilik ödül almaya hak kazanan sanatçı Adiya Manabassova olurken ikinci Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan, üçüncü ise Miharu Sugahara oldu. "Büyük Erkekler" alanında ise birinciliği Iskandar Anvarov üstlenirken ikinci Hideki Yasamuro olarak belirlendi. Yarışmada Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü ise, Kuzey Bostancı'ya verildi.

Gala gecesinde Rus balet Daniil Simkin, Macaristan Devlet Operasının baş dansçısı Tatyjana Melnyik, Hollanda Ulusal Balesinin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Bejart Ballet Lausanne'ın baş dansçısı Efe Burak sahne aldı.