İstanbul'da 80 Milyon Muayene Gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul'da 80 Milyon Muayene Gerçekleşti

İstanbul\'da 80 Milyon Muayene Gerçekleşti
21.07.2025 11:17
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, 2023'te 80 milyon muayene, 1.2 milyon ameliyat yapıldığını duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yıl kentte 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verdik." dedi.

Güner, AA muhabirine, 2024 yılının sağlık hizmetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini, benzer bir yoğunluğun bu yıl da sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlasının İstanbul'da sunulduğunu belirten Güner, ana amaçlarının doğru hastanın doğru hekime ulaşması ve şifaya kavuşması olduğunu kaydetti.

Güner, kentte 53 kamu hastanesinin yanında toplam 216 hastanede sağlık hizmeti sunduklarını, yine 1096 aile sağlığı merkezi ile 4 bin 600 aile hekimliği biriminde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini dile getirdi.

İstanbul'da üst düzey sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerinin altını çizen Güner, "2025'te İstanbul'da 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verdik." dedi.

Doç. Dr. Güner, muayenelerin 16 milyonunun birinci basamak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Aslında burada beklediğimizden farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Birinci basamaktaki muayenenin yüksek, ikinci ve üçüncü basamaktaki başvuruların daha düşük olmasını bekliyoruz. Vatandaşımıza iletmek istediğimiz en önemli mesaj bu." diye konuştu.

İlk durak aile hekimi olmalı

İstanbul genelinde 1096 aile sağlığı merkeziyle hizmet verdiklerini belirten Güner, birinci basamakta sadece muayene değil, laboratuvar ve gerekirse görüntüleme hizmetlerinin de sunulabildiğini aktardı.

Güner, vatandaşların sağlık sorunlarında ilk başvurması gereken yerin aile hekimleri olduğunu, ikinci ve üçüncü basamaktaki hekime başvuru gerekliliğinin de yine aile hekimi danışmanlığıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aile hekimliklerinin ortalama 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığını vurgulayan Güner, "Hasta, hastaneye başvurmadan önce buraya gelmeli. Çünkü aile hekimi, vatandaşımıza en doğru yönlendirmeyi sağlayacak kişidir. Ayrıca, teşhis ve tetkik süreçlerini burada kısaltmak da mümkün." dedi.

Güner, İstanbul'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan Hastane Verimlilik Projesine değinerek, bu kapsamda poliklinik, ameliyathane, endoskopi ve kolonoskopi ünitelerinin verimliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

"İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü"

Doç. Dr. Güner, 2025 yılı itibarıyla kamu hastanelerinde gerçekleştirilen büyük çaplı (A grubu) ameliyatlarda yüzde 5'in üzerinde artış yaşandığını, buna karşın özel hastanelerde A grubu ameliyatların azaldığını ifade etti.

Kamu hastanelerinde vatandaşların bekleme süresini azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Güner, "İstanbul'da randevu sisteminde yüzde 10'luk bir artış yakaladık. Ayrıca randevuda bekleyen talepler yüzde 40'tan fazla azaldı." diye konuştu.

Güner, en çok sıkıntı yaşanan branşların dermatoloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş plastik cerrahi randevusu alırken, gerçekten bu branşa mı ihtiyaç duyuyor? Bu sorunun cevabını verecek olan yine aile hekimidir. İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü. Aile hekimlerine randevulu-randevusuz erişim oldukça kolay. Aile hekimleri vatandaşlarımızın sağlık danışmanları, hatta sağlık avukatlarıdır. İlk temas noktası olan bu merkezler, doğru yönlendirme ve erken tanı açısından kritik öneme sahiptir. Herkesi bu sürece bilinçli şekilde dahil olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Abdullah Emre Güner, Yerel Haberler, Ameliyat, istanbul, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 80 Milyon Muayene Gerçekleşti - Son Dakika

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