İstanbul'da 9. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi düzenlendi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından 9. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşin Satan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki kongrenin açılışında, bu yıl "Güvenlik, İşbirliği ve İstikrar" temasıyla gerçekleştirilen kongrenin Karadeniz havzasının karşı karşıya olduğu güncel sorunların bilimsel perspektifle ele alınmasına ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Araştırma üniversitesi kimliğiyle Marmara Üniversitesinin yalnızca bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumun ve dünyanın sorunlarına çözüm getirme üzere değerlendiren bir üniversite olmayı önemsediğini belirten Satan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda uluslararası bilimsel toplantıları, akademik bilgi paylaşımının ötesinde farklı bakış açılarını buluşturan ve ortak çözüm arayışlarını güçlendiren önemli platformlar olarak görüyoruz. Karadeniz gibi güvenlik, enerji, ekonomi ve uluslararası ilişkiler bakımından stratejik öneme sahip bir bölgede, barışın, işbirliğinin ve istikrarın güçlendirilmesi akademik dünyanın da sorumluluk üstlenmesini gerektirmektedir. Kongremizin bu sorumluluğa katkı sunmasını temenni ediyorum."

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da düzenledikleri bu tür bilimsel toplantılarla öğrencileri yetiştirmelerinin yanı sıra politika yapıcılar için belirli mesaj ve önerileri gündeme getirdiklerini söyledi.

Karadeniz'in sadece Karadeniz'den ibaret olmadığını belirten Sarısoy, "Türkiye de yalnızca Türkiye'den ibaret değil. Karadeniz'de, Rusya'da, Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede meydana gelen herhangi bir olumsuzluk, dolayısıyla dünyanın birçok yönünü etkiliyor. Günümüzde bunu yaşayarak öğreniyoruz, barış, istikrar hepimiz için çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte de daha güzel, barış içerisinde, hepimizin huzur içerisinde yaşayacağı yıllar olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bölgenin istikrarı, Avrasya coğrafyasının geleceği için büyük önem taşımaktadır"

Kongre Yürütücüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aliye Nur Keleşoğlu ise kongreye farklı bölgeleri temsilen 120'yi aşkın akademisyenin katıldığını, ikinci gün gerçekleştirilecek oturumların çevrim içi olacağını ve internet üzerinden canlı takip edilebileceğini söyledi.

Karadeniz havzasının, stratejik ticari yolların kesiştiği bir geçiş noktası olmanın yanında, aynı zamanda zengin kültürlerin, medeniyetlerin ve komşu halkların harmanlandığı bir coğrafya olduğunu belirten Keleşoğlu, "Bugün hala bu eşsiz havza küresel jeopolitiğin ve ekonominin en kritik ağırlık merkezlerinden biridir. Bölgenin istikrarı, refahı ve barışı sadece kıyıdaş ülkeler ve bölge komşuları için değil, tüm Avrasya coğrafyasının geleceği için büyük bir önem taşımaktadır." dedi.

Keleşoğlu, dünyanın pek çok yerinde geniş halk kitlelerinin talep ve beklentileriyle karar alıcı güçlerin eylemleri arasındaki mesafenin açılmaya başladığını aktararak, son günlerde Fransa'da yaşanan sokak eylemlerinin "gelişmiş" olarak nitelenen demokrasilerde dahi bu temsil krizinin derinleşmiş olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Karadeniz gibi hassas dengeler üzerine kurulu bir coğrafyada devletlerin sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda toplumlarıyla da sağlıklı, şeffaf ve kapsayıcı bir iletişim kurmaları gerektiğini belirten Keleşoğlu, şunları kaydetti:

"Dış politikada ve diplomatik süreçlerde ihtiyaç duyduğumuz gücün ve istikrarın kaynağı, bu anlamda toplumsal uzlaşının ta kendisinde bulunuyor. Tam da bu noktada üniversitelerin, bilim insanlarının ve uluslararası akademik etkinliklerin rolü her zamankinden daha da anlamlı hale gelmektedir. Masadaki sorunlar ne kadar çetrefilli olursa olsun diyalog kanallarını açık tutmak, birbirimizin hassasiyetlerini anlamaya çalışmak ve ortak çıkarlar etrafında yapıcı bir ortak dil inşa etmek zorundayız. Bölgesel barışın ve işbirliğinin teminatı fikirlerin, diplomasinin ve müzakerenin gücüdür."

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Rustem Khaziev ise içinde bulundukları Karadeniz coğrafyasının aslında küçük bir alan olduğunu belirterek, akademisyenler tarafından bu alanda bilgi üretiminin önemine işaret etti.

Kongreye Karadeniz'e komşu ülkelerden akademisyenler, yabancı misyon temsilcileri, davetliler ve öğrenciler de katıldı.

Açılış programının ardından farklı salonlarda alanlarına göre paralel oturumlara geçilirken, kongrenin ikinci günündeki oturumlar ise çevrim içi gerçekleştirilecek.