İstanbul'da araçlardan plaka ve konsol hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da araçlardan plaka ve konsol hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde araçlarda meydana gelen "konsol hırsızlığı" ile Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de yapılan plaka hırsızlığıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 85 suç kaydı bulunan İsmail U. (23), 46 suç kaydı olan Abdullah D. (24) ile 68 suç kaydı çıkan P.K. (17) hırsızlık olaylarında kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından P.K, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.