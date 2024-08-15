İstanbul'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Sultangazi'de Yakalandı

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İstanbul'da birçok suçtan aranan hırsızlık şüphelisi Sultangazi'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bayrampaşa'da çalışma yaptı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de farklı tarihlerde gerçekleştirilen 36 hırsızlık olayının şüphelisinin İ.A. olduğunu tespit etti.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda İ.A. gözaltına alındı.

18 ayrı suçtan adli makamlarca arandığı, 9 yıl 72 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 120 lira para cezasının bulunduğu belirlenen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin yaptığı bazı hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.