İBB, Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi\'ni hizmete açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının özel gününü kutladı.
Sağlık çalışanlarının, özellikle salgın döneminde sunulan hizmetlerinin unutulmayacağını dile getiren İmamoğlu, "Gösterdiğiniz azim ve kararlılık kamu sağlığının korunması noktasında tüm Türkiye'ye gerçekten önemli bir güç vermiştir." dedi.
İmamoğlu, sağlık çalışanlarına, salgın sürecinde otellerde konaklama, ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmeti sunduklarını anlattı.
Bütün hizmetlerde sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu mücadeleyle tam yol ileri devam edeceklerini belirten İmamoğlu, "10 yeni bağımlılıkla mücadele merkezi açacağız." diye konuştu.
Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi hakkında bilgi veren İmamoğlu, şunları kaydetti:
"SGK güvencesi ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm vatandaşlara uzman doktorlar tarafından muayene, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildiği, aynı zamanda laboratuvar, radyoloji hizmeti ve diğer tıbbi hizmetlerin vatandaşlarımıza ücretsiz sunulacağı Darülaceze Tıp Merkezi, bireylerin günlük yaşam kalitelerinin artırılması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi, yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, bakıma muhtaç bireylere evlerinde sağlık hizmeti sunan Evde Sağlık Birimi, çalışanlarımızın sağlıklarını korumak adına iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunacak Çalışan Sağlığı Birimi ve alkol, madde kullanım bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı alanlarında hizmet sunan Sosyal Uyum ve Destek Merkezi bulunuyor."
Konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler kurdele kesti ve halk sağlığı merkezini inceledi.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı test sürüşü
İmamoğlu, 11 istasyonlu ve 13 kilometre uzunluğundaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı test sürüşüne de katıldı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar'dan hatla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, metro ile Ataşehir İstasyonu'ndan Finans Merkezi İstasyonu'na kadar yolculuk gerçekleştirdi.
Kanaat önderleri ve halk buluşması
İmamoğlu ardından Ümraniye'deki bir otelde Ümraniye kanaat önderleri buluşmasında konuştu.
İstanbul'da ve Ümraniye'de yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.
İmamoğlu, daha sonra Alemdağ Caddesi'ndeki halk buluşmasına katıldı.
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