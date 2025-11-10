İstanbul'da Atatürk için Saygı Duruşu

(İSTANBUL) İstanbul'da hayat, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde metrolardan otobüslere kadar her yerde durdu. İstanbullular, bağımsızlık ve özgürlüğün mimarına duydukları minneti saygı duruşuyla gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. anma yıl dönümü için tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir vefa örneği sergilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Saraçhane yerleşkesinde, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir, Genel Sekreter Yardımcıları ve İBB bürokratlarının katılımıyla resmi bir anma töreni düzenledi. Ayrıca, İBB bağlı kuruluş, iştirak ve hizmet noktalarında da fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Atatürk için törenler gerçekleştirildi.

"Otobüs, metro ve tramvaylarda saygı duruşu"

İstanbul'da toplu taşıma hizmetleri, Ata'ya olan saygısını göstermek için durdu. Sabahın erken saatlerinde metro, vapur, otobüs ve tramvayları kullanan İstanbullular; "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Hatırası umudumuzu çoğaltır, yolumuzu aydınlatır. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz" anonsu ile karşılandı.

"Metro ve tramvaylarda 126.543 yolcu saygı duruşunda"

Saat 09.05'i gösterdiğinde Metro İstanbul'un işlettiği 18 hatta, 236 istasyonda ve 1.015 araçta seferler bir dakikalığına durdu. Yapılan anonsla birlikte 126.543 yolcu saygı duruşunda bulundu, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. İETT ve Özel Halk Otobüsleri de seferlerine 1 dakikalık saygı duruşu arası verdi. Araç sürücüleri ve yolcular saygı duruşunun ardından güvenli şekilde seferlerine devam ederek O'na olan borçlarını yürekten gösterdi.

"Kozyatağı İstasyonu'nda ATA'ya duygusal notlar"

Metro İstanbul'un 2023 yılında hizmete açtığı M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda; Metro İstanbul üst yönetimi, çalışanları ve yolcuların katılımıyla saygı duruşu ve çelenk bırakma töreninin üçüncüsü gerçekleştirildi. İstasyonda yer alan, sanatçı Murat Daşkın tarafından yapılan "Cumhuriyetin Gözleri" adlı üç boyutlu eserin çevresi özel bir anma alanına dönüştürüldü. Atatürk çiçekleriyle süslenen alanda, yolcuların Atatürk'e duygu ve düşüncelerini yazabildiği kalp biçiminde bir pano oluşturuldu. Törene katılan yolcular, panoya büyük ilgi gösterdi ve yüzlerce not bıraktı.