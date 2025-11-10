İstanbul'da Atatürk için Saygı Duruşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Atatürk için Saygı Duruşu

10.11.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde toplu taşıma araçlarında 1 dakikalık saygı duruşuyla Ata'ya vefa gösterdi. 126.543 yolcu saygı duruşuna katıldı.

(İSTANBUL) İstanbul'da hayat, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde metrolardan otobüslere kadar her yerde durdu. İstanbullular, bağımsızlık ve özgürlüğün mimarına duydukları minneti saygı duruşuyla gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. anma yıl dönümü için tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir vefa örneği sergilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Saraçhane yerleşkesinde, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir, Genel Sekreter Yardımcıları ve İBB bürokratlarının katılımıyla resmi bir anma töreni düzenledi. Ayrıca, İBB bağlı kuruluş, iştirak ve hizmet noktalarında da fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Atatürk için törenler gerçekleştirildi.

"Otobüs, metro ve tramvaylarda saygı duruşu"

İstanbul'da toplu taşıma hizmetleri, Ata'ya olan saygısını göstermek için durdu. Sabahın erken saatlerinde metro, vapur, otobüs ve tramvayları kullanan İstanbullular; "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.  Hatırası umudumuzu çoğaltır, yolumuzu aydınlatır. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz" anonsu ile karşılandı.

"Metro ve tramvaylarda 126.543 yolcu saygı duruşunda"

Saat 09.05'i gösterdiğinde Metro İstanbul'un işlettiği 18 hatta, 236 istasyonda ve 1.015 araçta seferler bir dakikalığına durdu. Yapılan anonsla birlikte 126.543 yolcu saygı duruşunda bulundu, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. İETT ve Özel Halk Otobüsleri de seferlerine 1 dakikalık saygı duruşu arası verdi. Araç sürücüleri ve yolcular saygı duruşunun ardından güvenli şekilde seferlerine devam ederek O'na olan borçlarını yürekten gösterdi.

"Kozyatağı İstasyonu'nda ATA'ya duygusal notlar"

Metro İstanbul'un 2023 yılında hizmete açtığı M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda; Metro İstanbul üst yönetimi, çalışanları ve yolcuların katılımıyla saygı duruşu ve çelenk bırakma töreninin üçüncüsü gerçekleştirildi. İstasyonda yer alan, sanatçı Murat Daşkın tarafından yapılan "Cumhuriyetin Gözleri" adlı üç boyutlu eserin çevresi özel bir anma alanına dönüştürüldü. Atatürk çiçekleriyle süslenen alanda, yolcuların Atatürk'e duygu ve düşüncelerini yazabildiği kalp biçiminde bir pano oluşturuldu. Törene katılan yolcular, panoya büyük ilgi gösterdi ve yüzlerce not bıraktı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Atatürk için Saygı Duruşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Ressama büyük şok Antalya’da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti Ressama büyük şok! Antalya'da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
Yılmaz Tunç: Dilovası’ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Galatasaray’a kötü haber Yıldız isim sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 15:31:47. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Atatürk için Saygı Duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.