İstanbul'da Bayram Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
İstanbul'da Bayram Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

20.03.2026 09:20
İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı yoğun ilgiyle eda edildi, cemaat birbiriyle bayramlaştı.

İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla camilere gelmeye başladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi bayram namazı vaktinden önce doldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılıp, cemaatle bayramlaştı.

Kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Büyükten küçüğe cemaat hep birlikte saf tutarken, caminin üst katı kadınlar için ayrıldı.

Camiye çıkan yollarda yoğun araç ve yaya trafiği yaşandı.

Vatandaşlar bayram namazı için Taksim, Eyüp Sultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazının ardından hutbe irat etti.

Hutbelerde, bayramın dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, el ele, gönül gönüle verildiği muhabbet günü olduğu ifade edilerek, anne babaya saygının, onların hatırlanması ve ziyaret edilmesinin önemi anlatıldı.

İslam coğrafyasında yaşanan savaşların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, Müslümanların birlik, beraberliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı.

Bazı camilerde çıkışta lokum, şeker ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bayram Namazı Yoğun Katılımla Kılındı - Son Dakika

