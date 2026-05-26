İstanbul'da Bayram Öncesi Trafik Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bayram arifesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin çıkış noktaları, ana arterler, kavşaklar, köprü güzergahları ve şehir içi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde trafik uygulaması yapıldı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik yapılan denetimlerde, şoför ve yolculara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Kolonya ikramında bulunan ekipler, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise polis ekipleri araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi ve Sarıyer Maslak'ta bulunan Büyükdere Caddesi'nde ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, gerekli uyarılar yapıldı.

Anadolu Yakası'nda da ekipler birçok noktada trafiği denetledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde araçlar durdurularak evrak kontrolü ve sürücülere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.