İstanbul\'da Bayram Sonrası Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk mesai gününde, trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibariyle yüzde 51 olarak ölçüldü.

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, Maltepe'de D-100'de trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlendi. Haliç'te de sabah saatlerinde yoğunluk oluştu.