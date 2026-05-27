İstanbul'da bayram trafiği: Sabah sakin, öğle yoğun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da bayram trafiği: Sabah sakin, öğle yoğun

27.05.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da sabah trafiği sakin seyrederken, öğle sonrası artan bayram ziyaretleri nedeniyle D-100, TEM ve köprülerde yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 36'ya çıktı.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kentte trafik akıcı seyrederken, bazı noktalarda yoğunluk gözlendi.

Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı, bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk oldu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 36 seviyesine çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hava Durumu, İstanbul, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram trafiği: Sabah sakin, öğle yoğun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:29
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:14:09. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da bayram trafiği: Sabah sakin, öğle yoğun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.