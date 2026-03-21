İstanbul'da Bayramın 2'nci Gününde Trafik Yoğunluğu

İSTANBUL'DA BAYRAMIN 2'NCİ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - 3/ Aktüel görüntüyle

Esra GÜNTEPE - Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL ( DHA)- RAMAZAN Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade katılımında oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken saat 145.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 oldu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğunun daha fazla olduğu görülürken, ana arterler ve köprü bağlantı yollarında araçlar zaman zaman hareket etmekte zorlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında trafik akışının yavaşladığı ve araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Edirne istikametinde ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluk haritasına göre Anadolu Yakası'nda yoğunluk saat yüzde 72'ye ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 58 olarak kaydedildi. Saat 14.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.