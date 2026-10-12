İstanbul'da bebek ölümleri davasında 46. duruşma başladı, 62 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da bebek ölümleri davasında 46. duruşma başladı, 62 sanık yargılanıyor

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İstanbul'da, bebek hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada 46. duruşma başladı. Duruşmada, elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı hazır bulundu.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada 46. duruşma başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık doktor Fırat Sarı ile bazı tutuksuz sanıklar, müşteki Mehmet Hanifi Kaya ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Başkan, yeni görevlendirilen üye hakimin dosyadan çekilmek istediğini söylemesi üzerine, talebin üst mahkeme olan 23. Ağır Ceza Mahkemesince uygun görüldüğünü belirtti.

Mahkeme başkanı dosyadan ayrılan üye hakim yerine Bakırköy Adalet Komisyonunca yeni bir üye hakim atandığını söyledi.

Duruşma, müştekinin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynayıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığına işaret edilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı vurgulanıyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu da iddianamede yer alıyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10'ar kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11'er kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, 8'i kadın olmak üzere 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, tedavi gören bebekler ve hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

13 sanıklı iddianame ana dosyayla birleştirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık farklı bir iddianamede de 13 kişi "sanık", Sosyal Güvenlik Kurumu ise "suçtan zarar gören" olarak yer almıştı.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da sanık olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama süreci devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, ölen sanık İlker Gönen'in dosyasını düşürmüş, sanık sayısı 57 olmuştu.

Ayrıca birleştirilen iki iddianame kapsamında davada yargılanan sanık sayısı 63'e çıkmış, sanıklardan Cafer Akdur'un dosyasının ayrılmasıyla davadaki sanık sayısı 62'ye düşmüştü.

Kaynak: AA
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