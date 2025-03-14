İstanbul'da Belediyelere Yönelik Terör Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Belediyelere Yönelik Terör Operasyonu: 26 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağlandığı iddialarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Genç, suçlamaları reddetti.

14.03.2025 17:51  Güncelleme: 17:52
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(İSTANBUL) İstanbul'da bazı belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunun Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de Çanakkale'den İstanbul'a gelerek avukatıyla birlikte Emniyet'e gitmiş ve gözaltına alınmıştı.

Çoğu Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde görevli 34 kişi bu sabah sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri 16.00 sıralarında sona eren belediye görevlilerinden 26'sı "Terörizmin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Hakkında tutuklama istenenler arasında Şükrü Genç de bulunuyor.

Genç suçlamaları reddetti

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç, ifadesinde iddiaları reddetmiş, DHKP/C terör örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadığını, aksine İBB ve Emniyet ile Sarıyer Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu örgüte ait bir binanın yıkım işleminin yapılmasının ardından adının "örgütün ölüm listesine eklendiğini, Emniyet güçlerine ilettiğini" belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Belediyelere Yönelik Terör Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika

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