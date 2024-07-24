İstanbul'da bir cami imamını okla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'daki Necaattin Camisi'nin imamını okla yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağcılar'da dün öğlen saatlerinde Necaattin Camisi'nin imamı D.K'yı okla yaralayan şüphelinin, M.G. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığını aktaran Yerlikaya, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek cami çıkışında imam D.K'yı yaraladığını ifade etti.

Yerlikaya, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan M.G'nin "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, "Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.