İstanbul'da bir cami imamını okla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da bir cami imamını okla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Necaattin Camisi'nin imamını okla yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin cami içerisine girerek imama hakarette bulunduğu ve daha sonra cami çıkışında imamı okla yaraladığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı, masum insanların canlarına kast edenlere müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

24.07.2024 18:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'daki Necaattin Camisi'nin imamını okla yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağcılar'da dün öğlen saatlerinde Necaattin Camisi'nin imamı D.K'yı okla yaralayan şüphelinin, M.G. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığını aktaran Yerlikaya, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek cami çıkışında imam D.K'yı yaraladığını ifade etti.

Yerlikaya, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan M.G'nin "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, "Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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