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İstanbul'da bir cinayet şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir cinayet şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde geçen yıl meydana gelen bir cinayetin şüphelisi olan S.Ç., Tekirdağ'da yakalandı. Operasyon sonucunda S.Ç. ile birlikte 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, ruhsatsız silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul\'da bir cinayet şüphelisi Tekirdağ\'da yakalandı
22.01.2024 - 17:24,
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İSTANBUL'da Hakan Özer'i (29) öldürdüğü iddia edilen S.Ç., Tekirdağ'da yakalandı. S.Ç. ile 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Salih Tarımcı Sokak'ta, geçen yıl 10 Ağustos'ta 2 çocuk babası Hakan Özer, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin S.Ç.'nin cinayet şüphelisi olduğu ve Tekirdağ'da saklandığı belirlendi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, S.Ç.'nin saklandığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. S.Ç. ile K.A., E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da bir cinayet şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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