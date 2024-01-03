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İstanbul'da bir kişi metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi kaydedildi - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişi metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi kaydedildi

İstanbul'da Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz Metrobüs Durağı'nda bir kişi metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitti. Edirnekapı Durağı'nda güvenlik görevlileri tarafından fark edilen kişi aşağı indirildi. İETT'nin şikayetçi olacağı belirtildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul\'da bir kişi metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi kaydedildi
03.01.2024 - 18:12,
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İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz Metrobüs Durağı'nda bir kişi panele tırmanarak metrobüsün üzerine çıktı. İki durak metrobüsün üzerinde giden kişiyi Edirnekapı Durağı'nda güvenlik görevlileri fark etti.

Görevliler, şahsı aşağı indirirken, İETT'nin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan, şahsın metrobüsün üzerine çıkması ve güvenlik görevlilerince aşağı indirilmesi kameralara yansıdı.

Kaynak: AA
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