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İstanbul'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta Muhammed Burak Tatlıdede'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.

Olayın borç meselesi nedeniyle yaşandığını belirleyen ekipler, şüpheli F.Ö'yü (28) Bursa'da yakalayıp İstanbul'a getirdi.

Hakkında 4 suç kaydı ve arama kararı bulunduğu belirlenen F.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada silahlı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin belindeki silahı çıkarıp ilerlediği ve bir süre sonra kamera açısından çıktığı, saldırı sonrası koşarak uzaklaştığı görülüyor.