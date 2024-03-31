İstanbul\'da bir vatandaş, sandık başına süs tavuğuyla gitti

İstanbul'da 60 yaşındaki bir vatandaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına omzunda süs tavuğu ile gitti.
Üsküdar Acıbadem Mahallesi'ndeki Mihriban Suat Bedük İlkokulu'na oy vermek için giden Çetin Erdoğan, yanındaki süs tavuğuyla dikkat çekti.
Paçalı Gezgin ismini verdiği "Sultan" cinsi tavuğunu omzunda gezdiren Erdoğan, oyunu kullandı.
Oy kullanmak için okulda bulunan vatandaşlar ile görevliler, tavuğuyla sandık başına giden Erdoğan'ın görüntülerini çekmek için uzun süre okulun bahçesinde bekledi.
Erdoğan, AA muhabirine, tavuğu ile sabah evden çıkıp okulun yolunu tuttuğunu ve normal zamanlarda da "Paçalı Gezgin"i yanından ayırmadığını söyledi.
Tavuğunun oy kullanmadaki ikinci tecrübesi olduğunu ve daha önce de genel seçimlerde birlikte sandık başına gittiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Hayırlısıyla geldik, oyumuzu attık. Bu da benim paçalı tavuğum Gezgin. Ayrılmıyor benden. Dolaşmaya, işe her yere beraber gidiyoruz. Genel seçimlerde de oy kullandık. Vatandaş olarak bunu kabul etmiyorlar ama benimle birlikte oy kullandık. Kurban Bayramı'nda bir yaşına girecek. Üç torunum var, bir de bu oldu, etti 4 torun."
Oyunu kullanan Erdoğan, beraberindeki Paçalı Gezgin ile okuldan ayrıldı.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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