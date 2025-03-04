İstanbul'da Çeşitli Duruşmalar ve Törensel Etkinlikler Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Çeşitli Duruşmalar ve Törensel Etkinlikler Gerçekleşecek

İstanbul'da, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve 4 gazetecinin duruşması, İstanbul Barosu Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin dava ve Egeşehir Menemen Konutları'nın lansmanı gibi birçok önemli etkinlik bugün gerçekleştirilecek.

04.03.2025 09:04  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişiyle tele-röportaj yapıp yayınladıkları için haklarında dava açılan ve 34 gündür tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile 4 gazetecinin duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - Baro hesabından yapılmış bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları istemiyle açılan davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

10.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Tarihi havagazı Fabrikası'nda "Egeşehir Menemen Konutlarının" 3 bin 100 konuttan oluşan ilk etabının lansman töreni gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

10.00 - Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan 10 bina Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve belediye teknik ekiplerinin gözetiminde yıkılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 13.00 - Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanacak. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Teşvikiye Camiinde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diploması hakkında hazırlanan YÖK Raporu ile ilgili tespitler, kanıtlar, belgeler ve raporu tanzim edenlerle ilgili yapılacak suç duyurusu hakkında basın bilgilendirmesi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

15.15- Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, Yerel Yönetim, Teknoloji, Politika, İstanbul, Menemen, Güncel, Yaşam, Tören, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çeşitli Duruşmalar ve Törensel Etkinlikler Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:45:27. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Çeşitli Duruşmalar ve Törensel Etkinlikler Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.