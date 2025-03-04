İstanbul'da Çeşitli Duruşmalar ve Törensel Etkinlikler Gerçekleşecek

Güncel

09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişiyle tele-röportaj yapıp yayınladıkları için haklarında dava açılan ve 34 gündür tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile 4 gazetecinin duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - Baro hesabından yapılmış bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları istemiyle açılan davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

10.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Tarihi havagazı Fabrikası'nda "Egeşehir Menemen Konutlarının" 3 bin 100 konuttan oluşan ilk etabının lansman töreni gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

10.00 - Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan 10 bina Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve belediye teknik ekiplerinin gözetiminde yıkılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 13.00 - Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanacak. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Teşvikiye Camiinde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diploması hakkında hazırlanan YÖK Raporu ile ilgili tespitler, kanıtlar, belgeler ve raporu tanzim edenlerle ilgili yapılacak suç duyurusu hakkında basın bilgilendirmesi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

15.15- Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…