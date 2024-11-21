İstanbul'da Çocuk Edebiyatı Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Çocuk Edebiyatı Festivali Başladı

Kovan Ajans, uluslararası konuklarla İstanbul'da çocuk edebiyatı festivalini düzenliyor.

21.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İllüstrasyon ve telif hakları alanında faaliyet gösteren Kovan Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali" başladı.

Kovan Ajanstan yapılan açıklamaya göre, çocuk edebiyatı alanında çalışan profesyonellere ve alana ilgi duyanlara yönelik festivalin uluslararası konukları arasında Susanna Isern, Rocio Bonilla ve Julie Völk yer alıyor.

Festivalin uluslararası katılımcı seçiminde, Kovan Ajans aracılığıyla Türkçe hakları satılan kitapların yazar ve illüstratörleri davet edilerek, aradaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovan Ajans kurucularından Beste Bal, "Konuk yazarlarımız, yayıncılarıyla, okurlarıyla, diğer yazarlar ve illüstratörlerle festivalde tanışma fırsatı bulacak. Kitapçılar ziyaret edecek ve şehrin atmosferinden ilham alacaklar. Belki de bir sonraki kitaplarının ilhamı buradan gelir. Bunun hepimize ve sektöre katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gamze Erentürk ise festivalin yıllık bir etkinlik haline gelmesini ve çocuk edebiyatına odaklanan önde gelen festivallerden biri olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

"Çocuklar İçin Üretmek" ana ekseninde belirlenen festivalde, yazar Susanna Isern "Çocuklar İçin Yazmak", yazar ve illüstratör Rocio Bonilla "Çocuklar İçin Çizmek", yazar ve illüstratör Julie Völk ise "Sessiz Kitapların Dünyasına Yolculuk" başlıklı söyleşiye katılımcılarla buluşurken, üç konuğun bir araya geleceği "Dünyanın Farklı Köşelerine Ulaşan Kitaplar: Çocuk Edebiyatında Sınırları Aşmak" panel ise 23 Kasım'da Beyoğlu Community Hub'da yapılacak.

Dijital çocuk edebiyatı yayıncılığı ve çocuk dergiciliği dünyasına odaklanılacak

Çocuk edebiyatını farklı yönleriyle ele almanın önemini vurgulamak ve bunun görünürlüğünü sağlamak için özellikle dijital çocuk edebiyatı yayıncılığı ve çocuk dergiciliği dünyasına festival programında yer verilecek.

Türkiye merkezli altı dilde yayımladığı çocuk edebiyatı eserleriyle tanınan ve kendi içeriklerini de üreten Kidly platformu, festivalde "Dijital Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı" oturumunda deneyimlerini paylaştı.

İki aylık periyotlarla iki dilde yayıncılık yapan Araştırmacı Çocuk Dergisi ekibi ise "Çocuk Dergiciliği Dünyası" oturumunda bir derginin oluşumunun tüm aşamalarını ve çocuk edebiyatı ekosisteminde dergiciliğin nasıl yer aldığını anlatacak.

"Minik Okurlar için Çeviri Sanatı: Kelimelerin Ötesine Geçmek" başlıklı söyleşide, farklı dillerden çeviriler yapan Mehmet Erkurt ve Olcay Mağden, Sema Ateş'in moderatörlüğünde çocuklar için çeviri yapmayı farklı açılardan ele alınacak.

Kovan Ajans, "Sanatçılar için Ajans Desteği ve Temsil" söyleşisinde bir illüstrasyon ajansının nasıl çalıştığını anlatırken, festival kapanış etkinliği ise Kidly plartformu, Araştırmacı Çocuk Dergisi, Nobel Çocuk ve Kovan Ajans'tan profesyonellerin katılacağı portfolyo değerlendirme oturumu olacak.

Community Hub Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinlikler çocuklara değil, profesyonellere yönelik olacak. 23 Kasım'da sona erecek festival programına "www.kovanagency.com" adresinden ve festivalinden sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Festival, istanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Ajans, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çocuk Edebiyatı Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 00:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Çocuk Edebiyatı Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.