İstanbul'da Çocuklara İşitme ve Göz Taraması

10.05.2026 11:19
İstanbul'da ilkokul öğrencilerine işitme ve göz taramaları yapılarak sağlık sorunları tespit ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen işitme ve göz taramalarıyla çocuklarda erken dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının tespit edilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekiplerince, kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, okul ortamında gerçekleştirilen işitme ve görme testlerinden geçiriliyor.

Tarama süreci öncesinde ailelere öğretmenler ve okul idaresi aracılığıyla bilgilendirme formları gönderiliyor. Velilerin doldurduğu formlar sağlık personeline ulaştırıldıktan sonra eksiklikler kontrol edilerek gerekli geri bildirimler yapılıyor.

Test sırasında çocuklara öncelikle uygulamanın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Daha sonra öğrenciler sırayla test alanına alınarak kulaklık yardımıyla farklı frekanslardaki düşük şiddetli sesleri duyup duymadıkları ölçülüyor.

Taramalarda ayrıca, öğrenciler sınıf ortamında uzmanlarca tek tek göz kontrolünden de geçiriliyor.

Yapılan taramalarda gerekli duyulması halinde öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

"İlerleyen zamanda tespit edilirse hem akademik hem de zihinsel gelişiminde geride kalmış olacak"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, İstanbul'da "koruyan, üreten, geliştiren sağlık modeli" anlayışıyla hareket ettiklerini, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

İstanbul'un dünyanın "sağlık başkenti" olduğunu ifade eden Güner, sağlığın korunduğu bir sistemi yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık hizmetlerinde önemli ilerleme sağlandığına dikkati çeken Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun göreve geldiği ilk günden itibaren koruyucu sağlık hizmetlerine hassasiyet gösterdiğini aktardı.

Doç. Dr. Güner, çocukların sağlık taramalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Teşhiste geç kalındığında vücut gelişiminden zihinsel gelişime kadar telafisi mümkün olmayan problemlerle karşı karşıya kalınabileceği için çocuk taramalarına çok dikkat ediyoruz." dedi.

Aile hekimleriyle yeni doğan döneminden itibaren sistematik bir tarama programı yürüttüklerini anlatan Güner, okul çağı taramalarının da bu kapsamda sürdürüldüğünü ifade etti.

Güner, okul çağı işitme ve görme taramalarının en önemli uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, "30-40 kişilik sınıfta görme kusuru olan bir çocuğun fark edilmesi önemli. Eğer geç kalınırsa o çocuk arkada kalır. İşitmeyle ilgili problemi olan bir çocuk da farkına varılmadan ilerleyen zamanda tespit edilirse hem akademik hem de zihinsel gelişiminde geride kalmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Erken tanı konulabilecek hastalıkları tespit edip tedavilerine başlamak istiyoruz"

Bu kapsamda ilçe sağlık müdürlüklerindeki halk sağlığı ekiplerinin taramaları okullarda gerçekleştirdiğini aktaran Güner, şöyle devam etti:

"(2025-2026 eğitim öğretim yılı) Bu yıl 167 bin çocuğu işitme taramasından geçirdik. Portatif cihazlarla yapılan testlerde risk tespit edilen çocuklar, İstanbul'daki 24 işitme referans merkezine yönlendiriliyor. Bu yıl ilk 3 ayda kentte 12 bin çocuğumuza göz taraması yapmış durumdayız. 273 çocuğumuzun hiçbir şekilde gözlük tanısı almamış, gözlük takmayan ve görme kusurundan habersiz olduğunu tespit ettik. Belki tahtayı göremeyen ve akademik gelişiminde geride kalan bu çocuklarımızın tanılarını yapmış, tedavilerini planlamış durumdayız. Erken teşhis edilebilecek, erken tanı konulabilecek hastalıkları tespit edip erkenden tedavilerine başlamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır."

Doç. Dr. Güner, ilkokul çağındaki tüm çocukların taranmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bahçelievler Koza İlkokulu Müdürü Hüseyin Türker de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin işitme ve görme taramalarından geçirildiğini söyledi.

İşitme ve görme problemlerinin öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkileyebildiğini, bunun erken dönemde tespit edilmesinin çocuğun gelişimi ve öğretim hayatı açısından önemli olduğunu belirten Türker, çalışmadan memnun kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

