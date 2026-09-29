İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul\'da DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 13 bin dolar, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi; MASAK incelemesinde 'zekat, fitre, kurban parası' açıklamalı transferler tespit edildi.

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketleri araştırıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi. Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise "zekat, fitre, kurban parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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