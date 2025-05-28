İstanbul\'da DEAŞ\'la Bağlantılı 2 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programları aracılığıyla iletişim kurduğu ve Almanya'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.