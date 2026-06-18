İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.