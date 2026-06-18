İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı

18.06.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Salep Hasadı Devam Ediyor Kastamonu'da Salep Hasadı Devam Ediyor
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
TÜPRAŞ, İSO 500’de Zirveyi Korudu TÜPRAŞ, İSO 500'de Zirveyi Korudu
32 suç örgütüne eş zamanlı baskın Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı 32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

08:42
Dün gece Ronaldo’yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:54
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
06:13
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
01:17
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 08:51:16. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.