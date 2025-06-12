İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı

İstanbul'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları yönünde bilgi formu bulunan, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları belirlenen, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.