İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir yabancı uyruklu şahsın, Türkiye'de gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçladığı, ayrıca bahse konu şahsın ülkemizde ve yurt dışında bulunan Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem gerçekleştirmeyi planladığı şeklinde bilgilere istinaden yabancı uyruklu şahıs ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren A.A. isimli şahıs ilimiz Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, Şube Müdürlüğümüzde tamamlanan tahkikat işlemleri akabinde çıkarıldığı adli makamlarca

tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."