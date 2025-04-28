İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Ataköy ve Şirinevler'in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu. Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge havadan görüntülendi. Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy'e bağlı Ataköy'ün havadan çekilen görüntülerinde iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.
Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var - Son Dakika
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