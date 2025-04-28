İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var

Geniş Video İzle

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler'deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.

28.04.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Ataköy ve Şirinevler'in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu. Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge havadan görüntülendi. Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy'e bağlı Ataköy'ün havadan çekilen görüntülerinde iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.

E-5'İN BİRBİRİNİN ZITTI İKİ TARAFI

Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var
İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var
İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var
İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var
Kaynak: İHA

Şirinevler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Ataköy, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Esmeray:
    Zengin ile fakir işte 18 3 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Neyi farklı ki? Biri yatay diğeri dikey. İki taraf ta beton yığını. Biri 5 kat diğeri en az 15 kat 5 16 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    imar oyunu birine 3 kat 5 kat veriyor diğer tarafa15-20 kat imar veriyorlar çok açık belli değilmi rant olduğu 7 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Eee sonuc atakoyun yerlesimini akp mi yapti diyeceksiniz dikey mimari diyen biri vardi hani fikirtepeyi kasımpasayi trilyonluk daireler yaparak memleketi betonlastiran birin vardi onuda yazsaniza 5 1 Yanıtla
  • levent ayar:
    PLANSIZ İŞİN GÖRÜNDÜSÜ VE SONUÇU BÖYLE OLUR İŞDE 0 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Yargılayamıyoruzda carpık kentlestirenleri.imza atanları.kimse alınmıyor ustune.tugla ev dışı yok oturuyor adam yıllardır.rezalet.yukunu tutturan cekti gitti deniyor.kimide öldü kurtardı ailesini. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gemi batığında 1100 yıllık kapağı açılmamış amfora bulundu Gemi batığında 1100 yıllık kapağı açılmamış amfora bulundu
İki küçük çocuğunu da yanına alıp eski eşinin iş yerini bastı İki küçük çocuğunu da yanına alıp eski eşinin iş yerini bastı
Heyelandan saniyelerle kurtuldu O anlar saniye saniye kameralarda Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar saniye saniye kameralarda
Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi
Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı
Papa Franciscus’un mezarı halka açıldı İşte ilk görüntüleri Papa Franciscus'un mezarı halka açıldı! İşte ilk görüntüleri
İsviçreli sporcular, İsrail’i sırtlarını dönerek protesto etti İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti
Doha’da gündem ateşkes Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü Doha'da gündem ateşkes! Bakan Fidan, Hamas yetkilileri ile görüştü
Elazığ’da can pazarı Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Trabzonspor, Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti
İslam Memiş’ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

13:44
Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi MSB’den açıklama var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var
13:06
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız
13:01
Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır Ağır cezada yargılanacaklar
Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır! Ağır cezada yargılanacaklar
12:49
Murat Ongun’un eşi sürece nasıl dahil oldu İBB’ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar
11:14
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı
19:30
Özgür Özel’den adaylık iddialarına yanıt: İmamoğlu’nun kendisi bile çekilemez
Özgür Özel'den adaylık iddialarına yanıt: İmamoğlu'nun kendisi bile çekilemez
19:19
Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, istifa etti
Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, istifa etti
18:55
Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşireye saldırı: Seni dışarda da yakalayacağım
Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireye saldırı: Seni dışarda da yakalayacağım
18:51
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest
18:50
Özel’den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim
18:46
Esad’ın kuzeni, Suriye’de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti
18:30
Konyaspor, Adana Demirspor’u 3-1 yendi.
Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2025 14:10:14. #7.13#
SON DAKİKA: İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.