İstanbul'da Dolandırıcılık: 1,5 Milyon Lira

İstanbul'da, telefonda kendilerini "banka personeli" olarak tanıtıp yönlendirdikleri kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekstil firması sahibi Ü.E'nin, kendilerini "banka personeli" olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1,5 milyon lirasını banka hesaplarına göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağduru, "kredi kartı ve hesaplarınızdaki limitleri yükselteceğiz" diyerek arayan zanlıların, verdikleri hesaba paranın aktarılmasını sağladıklarını belirleyen ekipler, paranın aktarıldığı hesap üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlı M.Y. ile cep telefonunda mağduru yönlendirdiği anlaşılan Ş.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.