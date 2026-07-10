İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

10.07.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldı.

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi toplam 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını elden alarak dolandırdığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Eyüpsultan ve Fatih'te meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Her iki mağduru da telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "Adınız FETÖ dosyasına karıştı. Evinizdeki ziynet eşyalarını getirin. Parmak izi çalışması yapıp tekrar teslim edeceğiz." diyerek toplam 3 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda altınları elden alan ve suça yardım eden zanlılar O.Ç, Y.O, H.T, M.M. ve E.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.Ç'nin olayın organizatörlerinden olduğu tespit edildi.

Zanlıların üstleri ve araçlarındaki aramalarda, üzerinde "geçersiz" ibaresi bulunan 100 avroluk 142 banknot, mağdurlara ait olduğu belirlenen yüzük, küpe ve zincir kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile 19 bin 880 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler O.Ç, Y.O, H.T. ve M.M. tutuklandı, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin mağdurlardan ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra araca binmeleri ve sokak üzerinde oturan başka bir zanlıya vermeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:31:26. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.