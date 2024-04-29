İstanbul\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi ile mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 3 mağdur kadın da kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 mağdur kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.