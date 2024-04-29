İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi amacıyla Şişli ve Kağıthane'de operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 mağdur kadın da kurtarıldı. 7 cep telefonuna el konuldu. 4 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

29.04.2024 10:55
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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi ile mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 3 mağdur kadın da kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 mağdur kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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